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Александр Юдин считает, что сборная России должна без проблем победить Швейцарию

18:22
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Серебряный призер чемпионата мира 2002 года в составе сборной России Александр Юдин поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Швейцарии на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии.

«Шведы в своем прошлом матче показали, как нужно играть против сборной Швейцарии, — сказал Юдин «СЭ». — Если и у них получилось их разгромить, то и наша сборная завтра без проблем должна побеждать. К нам подоспело серьезное усиление. Надеюсь, наши тренеры проведут анализ ошибок в прошлом матче, потому что первые два периода провалили, Дания могла наказывать. В завтрашнем матче очень важна будет первая шайба, она позволит играть уверенно, ловить соперника на быстрых контратаках».

Сборная России (9 очков) одержала три победы в четырех матчах. Игра с Швейцарией начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.

(Антон Иванов)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
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Манчестер Сити
Челси

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35%

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры