Александр Юдин считает, что сборная России должна без проблем победить Швейцарию
Серебряный призер чемпионата мира 2002 года в составе сборной России Александр Юдин поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Швейцарии на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии.
«Шведы в своем прошлом матче показали, как нужно играть против сборной Швейцарии, — сказал Юдин «СЭ». — Если и у них получилось их разгромить, то и наша сборная завтра без проблем должна побеждать. К нам подоспело серьезное усиление. Надеюсь, наши тренеры проведут анализ ошибок в прошлом матче, потому что первые два периода провалили, Дания могла наказывать. В завтрашнем матче очень важна будет первая шайба, она позволит играть уверенно, ловить соперника на быстрых контратаках».
Сборная России (9 очков) одержала три победы в четырех матчах. Игра с Швейцарией начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.
(Антон Иванов)
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