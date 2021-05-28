Орлов и Тарасенко провели тренировку в составе сборной России накануне матча со Швейцарией

Сборная России, выступающая на чемпионате мира в Риге, провела занятие в зале «Олимпик центра» и ледовую тренировку на «Даугава арене», информирует пресс-служба ФХР.

Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко провели первую тренировку на льду после карантина.

Игроки занимались в следующий сочетаниях:

группа 1: вратари Самонов, Бочаров;

белые Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов;

синие Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;

красные Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;

черные Дронов — Орлов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин;

группа 2: вратари Бочаров, Федотов; Зуб, Кузьменко, Григоренко, Тарасенко.

Нападающий Константин Окулов занимался по индивидуальной программе.

Сборная России одержала три победы в первых четырех играх чемпионата мира и набрала 9 очков — столько же у Швейцарии и Словакии.

Пятый матч группового этапа мирового первенства против Швейцарии сборная России проведет в субботу, 29 мая, начало в 16.15.

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