Орлов и Тарасенко провели тренировку в составе сборной России накануне матча со Швейцарией
Сборная России, выступающая на чемпионате мира в Риге, провела занятие в зале «Олимпик центра» и ледовую тренировку на «Даугава арене», информирует пресс-служба ФХР.
Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко провели первую тренировку на льду после карантина.
Игроки занимались в следующий сочетаниях:
группа 1: вратари Самонов, Бочаров;
белые Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов;
синие Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;
красные Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;
черные Дронов — Орлов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин;
группа 2: вратари Бочаров, Федотов; Зуб, Кузьменко, Григоренко, Тарасенко.
Нападающий Константин Окулов занимался по индивидуальной программе.
Сборная России одержала три победы в первых четырех играх чемпионата мира и набрала 9 очков — столько же у Швейцарии и Словакии.
Пятый матч группового этапа мирового первенства против Швейцарии сборная России проведет в субботу, 29 мая, начало в 16.15.
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