Все решил один гол. Россия не смогла забить и проиграла Канаде перед стартом МЧМ

Не хватило реализации.

Россия — Канада — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Дрисдейл (Макмайкл, Перфетти), 43:52.

Вратари: Аскаров (0:00—40:00), Ахтямов (40:00—60:00) — Леви.

24 декабря. Эдмонтон, «Роджерс Плейс».

Два дня остается до старта главного хоккейного события зимы — молодежного чемпионата мира. Отсутствие ряда звезд, неполноценная подготовка из-за отмены матчей и болезней, жизнь в «пузыре», чипы, отслеживающие перемещения по отелю, — это только несколько причин, почему предстоящий турнир станет непохожим на остальные.

В контрольном матче с Канадой мы впервые увидели в деле очертания сборной Игоря Ларионова. Впрочем, о товарищеском статусе никто сегодня и не вспоминал. Россия-Канада — всегда яркий спектакль, который стал полноценной репетицией перед стартом турнира. Тем более в этом году главные претенденты на золото могут встретиться только в плей-офф.

Обе команды выставили на матч 13 нападающих и 8 защитников, чтобы дать вкатиться большей части состава. С заявкой тренерский штаб россиян не удивил. Очередной раз все убедились, что Аскаров — безальтернативный первый номер сборной. Он должен сыграть на турнире большую часть матчей, а кому-то из пары Ахтямов-Скотников максимум стоит готовиться к австрийцам в группе. Сегодня Ярослав остался «сухим» после двух периодов, отразив все 22 броска.

Вопросов не возникло и по парам защитников. Чистяков и Мухамадуллин зарекомендовали себя на Кубке Карьяла, гармонично дополнили друг друга Чайка и Кузнецов. Не обошлось без ошибок, но не забывайте, что Ян, выступающий в студенческой NCAA, провел в этом сезоне только 2 матча и долгое время оставался без практики.

Ожидаемо Ларионов воссоединил Чинахова с Грицюком — в этой связке парни играли в «Омских Ястребах» и сборной U-18. Их тройка с Ильей Сафоновым пошумела на финском этапе Евротура, а сегодня не давала расслабиться вратарю канадцев Девону Леви.

A couple of #NJDevils prospects combine for a great chance.



Look at this pass from Shakir Mukhamadullin to find Arseni Gritsyuk who misses the net. pic.twitter.com/Cr566SHJaj — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 24, 2020

Порадовало, что против грозного канадского прессинга россияне выходили из зоны через пас, отказавшись от примитивных забросов по бортам. Контроль шайбы — один из принципов хоккея Ларионова. Первый период получился немного сумбурным, но моментов хватало у обеих команд: Хуснутдинов простил канадцев из убойной позиции, а Пеллетье проверил на прочность каркас ворот.

Второй период канадцы провели активнее и нередко запирали россиян в их зоне. Впрочем, более чем двукратное преимущество по броскам (13:6) никакого профита хозяевам не принесло — Аскаров свел на нет все старания соперников. Творить чудеса ему не пришлось — достаточно было хладнокровно справиться с предложенной нагрузкой.

На третий период в воротах россиян появился Ахтямов. Замена вратаря в контрольном матче — нормальная практика. Так тренерский штаб обозначил, что сегодня главное — дать парням вкатиться и почувствовать уровень соперника. А о результате мы задумаемся 26 декабря, когда встретимся с американцами. Подпортил дебют Артуру канадский защитник Дрисдейл, поразивший дальнюю «девятку».

? JAMIE DRYSDALE

1-0 CANADA

? TSN_Sports pic.twitter.com/RA3GrNYJBG — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 24, 2020

В оставшиеся 16 минут россияне забить так и не сумели. Очередной момент не использовало второе звено, когда Леви прочитал выход «один в ноль» Чинахова.

Любопытно, что вратарская линия, которая по предтурнирным раскладам считалась у Канады самой слабой, отработала сегодня идеально. Леви — лучший голкипер Центральной канадской лиги — остановил грозное нападение сборной Ларионова, но переоценивать его заслуг не стоит. Винить в отсутствии реализации стоит только себя. Общие очертания сборной порадовали, но с американцами подобная расточительность может стоить очков уже в официальной встрече.