Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло

Канадец Джейсон Боттерилл — единственный официальный трехкратный победитель молодежного чемпионата мира.

Неофициальные МЧМ

Международная федерация хоккея официально стала проводить молодежный чемпионат мира с 1977 года. До этого было сыграно несколько, так скажем, пробных турниров, которые не носили официального характера.

Сборная СССР выиграла три неофициальных МЧМ подряд. После того как турнир наконец получил официальный статус, советская команда одержала еще четыре победы подряд. Только в 1981 году Швеция смогла прервать абсолютную гегемонию «Красной машины».

Всего же сборные СССР, СНГ и России выигрывали молодежное первенство в общей сложности 13 раз, уступая по этому показателю только заметно вырвавшимся вперед канадцам (19 золотых медалей).

Если говорить о рекордсменах среди медалистов в советской сборной, то здесь первое место удерживает Вячеслав Фетисов. Защитник ездил еще и на МЧМ-1976, который не был официальным, и, по сути, является трехкратным победителем молодежного чемпионата. Но так как первый турнир не учитывается в официальной статистике, то и золотых медалей у Фетисова две.

Только один игрок в истории дважды признавался лучшим защитником МЧМ, и это Фетисов. При нем сборная СССР завоевала два золота, не проиграв ни одного матча. Дважды Вячеслав попадал в символическую сборную турнира. Не было защитника сильнее и надежнее в молодежной сборной СССР и России, чем этот игрок.

Еще сильнее от этих споров про официальные и неофициальные турниры пострадал нападающий сборной СССР Василий Первухин. Будучи еще игроком «Дизелиста», он в составе советской команды выиграл три МЧМ подряд. Но проблема в том, что все они носили все тот же неофициальный статус, так что официально он не может претендовать на звание самого титулованного игрока в истории чемпионатов мира.

Так что на настоящий момент это достижение официально закреплено за представителем сборной Канады, чье имя, возможно, не сразу вспомнят даже североамериканские любители хоккея.

Рекордсмен

Нынешний ассистент генерального менеджера «Сиэтла» Джейсон Боттерилл начинал карьеру в команде Мичиганского университета. Именно там на мощного вингера обратили внимание тренеры молодежной сборной Канады. Джейсон никогда не питал особых иллюзий относительно своих талантов, поэтому прекрасно понимал роль, ради которой его берут в сборную: отработать в обороне за партнеров, выйти в меньшинстве, провести жесткий силовой прием.

«Его никогда не смущало, что на него не особо рассчитывают впереди. Он с радостью выполнял всю черновую работу. А такие игроки редко получают похвалу, но крайне важны для любой команды», — вспоминал бывший партнер Боттерилла по сборной Марти Мюррей.

На молодежный чемпионат мира 1994 года, который проходил в Остраве, сборная Канады ехала в качестве действующего чемпиона. Тот состав не изобиловал яркими талантами, зато команда была сыгранная, надежная и уверенная в своих силах. Боттерилл идеально подходил под эти параметры.

В итоге канадцы отстояли чемпионское звание, на одно очко опередив Швецию и на два — Россию. Сам Боттерилл отметился голом в семи встречах и не запомнился на турнире.

Зато на силового форварда обратили внимание скауты НХЛ. В конце концов на драфте 1994 года молодого нападающего под 20-м номером в первом раунде выбрал «Даллас». Учитывая весьма посредственный год того драфта, это был далеко не самый обидный промах.

«Игра на молодежном чемпионате мира серьезно повысила мои акции. К тому же я приобрел неоценимый опыт. Это сыграло важную роль в моей карьере», — говорил сам хоккеист.

Но тогда еще Боттерилл считался перспективным игроком. Он продолжил играть за университетскую команду и в 1995 году снова получил вызов в молодежную сборную.

На этот раз турнир проходил на канадской земле. И хозяева полностью воспользовались преимуществом домашнего льда, выиграв все семь матчей на турнире.

Сам Джейсон позже признавался, что именно МЧМ-1995, который проходил в Ред-Дире, стал самым любимым в его карьере.

Он с теплотой вспоминал, как они с партнерами по сборной разгуливали по улицам в ковбойских шляпах и кожаных куртках. Но еще большее впечатление на него произвела атмосфера на трибунах. Болельщики просто сходили с ума и постоянно гнали команду вперед, при такой поддержке невозможно было играть плохо.

Сам Боттерилл провел семь матчей и набрал на турнире 4 (0+4) очка.

На МЧМ-1996 нападающий ехал уже в качестве ветерана молодежной сборной. Правда, это не меняло его роли в команде.

Зато изменился формат самого турнира: впервые команды были разбиты на две группы, а после группового этапа начиналась стадия плей-офф.

Сборная Канады уверенно выиграла свою группу, получив прямую путевку в полуфинал. За право сыграть в финале канадцы сразились с российской командой и в упорной борьбе одолели принципиального соперника — 4:3. Автором победной шайбы стал форвард Джером Игинла, который к тому же отличился в меньшинстве. Сам Боттерилл отметился в той встрече голевой передачей.

В финале Канада уже с меньшими проблемами разобралась со сборной Швеции — 4:1. И вновь Боттерилл не ушел со льда без голевой передачи.

Но гораздо важнее то, что Джейсон официально стал первым хоккеистом, который выиграл три золотые медали молодежного чемпионата мира.

Профессиональная карьера

Завершив обучение и получив диплом в Мичиганском университете, Боттерилл наконец дебютировал в составе «Далласа» в сезоне-1997/98. Но твердым игроком основы форвард так и не сумел стать.

Через некоторое время он был обменян в «Атланту», в составе которой забил свой первый гол в НХЛ. Но и в составе «Трэшерс» форвард не задержался.

Далее в его карьере были еще «Калгари» и «Баффало». Однако в НХЛ в общей сложности он провел только 88 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

Большую часть карьеры Боттерилл отыграл в Американской хоккейной лиге.

31 октября 2004 года нападающий, который в тот момент выступал за «Рочестер», получил сотрясение в матче против «Сиракьюз». Пропустив 49 матчей регулярного чемпионата, Боттерилл принял решение больше не рисковать своим здоровьем и объявил о завершении карьеры.

После этого Джейсон получил степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса при Мичиганском университете. Все это время он трудился в должности скаута «Далласа».

Однако в 2007 году он перешел на работу в «Питтсбург». Изначально в новой команде Боттерилл отвечал за анализ потолка зарплат, составление контрактов и ведение переговоров с агентами игроков. Также он продолжал выполнять роль скаута.

В 2009 году Джейсон был повышен до помощника генерального менеджера, заменив на этом посту Чака Флетчера, который тогда ушел в «Миннесоту» на должность генерального менеджера. Также Боттерилл стал генменеджером фарм-клуба «Пингвинз» в АХЛ.

Когда Рэй Шеро ушел с поста генменеджера «Пингвинов», Боттерилл стал исполняющим обязанности генерального менеджера. Однако вскоре в должности нового генменеджера был утвержден опытный Джим Рутерфорд, а Боттерилл вновь вернулся в помощники.

Генеральный менеджер

При Рутерфорде «Питтсбург» дважды подряд выиграл Кубок Стэнли. К тому времени другие клубы стали уже активно присматриваться к помощнику генерального менеджера «Пингвинов».

В конце концов шанс проявить себя Боттерилл получил в 2017 году, когда занял пост генерального менеджера «Баффало».

Джейсон Боттерилл — генменеджер «Баффало». Фото Соцсети

«Его знания, опыт развития игроков и подход к управлению произвели на нас самое благоприятное впечатление. Джейсон заработал себе репутацию лидера, который умеет выстраивать связи с игроками и сотрудниками клуба. Мы уверены, что его приход окажет на «Баффало» положительное влияние и поможет нам достичь конечной цели», — прокомментировал выбор нового генерального менеджера владелец клуба Терри Пегула.

Новый джи-эм «Баффало» понимал, что команда находится в стадии долгой перестройки, так что сделал ставку на развитие молодежи.

«Я думаю, что одной из причин успеха команды, где я раньше работал, была хорошая связь основы и фарм-клуба», — говорил Боттерилл, когда одним из первых своих решений уволил главного тренера фарма «Клинков» в АХЛ.

Затем он занялся еще более важным вопросом — новым контрактом молодого нападающего Джека Айкела. В итоге талантливый американец продлил договор с «Сейбрз» на восемь лет, его средний оклад составил 10 миллионов долларов за сезон.

Работать с молодежью Боттерилл доверил Филу Хаусли, который стал главным тренером. Однако ни он, ни сменивший его потом Ральф Крюгер не смогли вывести команду в плей-офф.

В 2020 году Джейсон Боттерилл покинул пост генменеджера «Клинков». Как можно было понять, в период его работы команда не выходила в плей-офф ни разу.

Итог работы Боттерилла оставил неоднозначное впечатление. При нем в команде появилось много талантливых игроков с драфта: Расмус Далин, Маттиас Самуэльсон, Дилан Козенс, Джейкоб Брисон, Укко-Пекка Луукконен, Эрик Портильо и другие молодые таланты. Причем серьезных промахов на драфте было не так много. Разве что выделяется нападающий Кейси Миттельштадт, который был выбран в первом раунде под 8-м номером на драфте-2017. Но и его назвать абсолютным провалом тоже нельзя.

Не боялся генеральный менеджер и громких обменов. После сезона-2017/18, когда «Баффало» занял последнее место в регулярном чемпионате, Боттерилл решил встряхнуть команду и обменял нападающего Райана О'Райлли в «Сент-Луис». Взамен «Клинки» получили форвардов Владимира Соботку, Патрика Берглунда, Тэйджа Томпсона, а также выборы в первом и втором раундах драфта. К тому же «Блюзмены» взяли на себя выплату бонуса в размере 7,5 миллиона долларов, которые полагались О'Райлли по контракту.

Долгое время этот обмен считался крайне неудачным для «Баффало», но с прогрессом Томпсона все выглядит уже не так грустно.

А в дедлайн-2018 Боттерилл обменял еще одного яркого нападающего: Эвандер Кейн отправился в «Сан-Хосе» в обмен на пик первого раунда и проспекта Дэнни О'Ригана. Этот пик позже был отдан «Анахайму» в обмен на защитника Брэндона Монтура.

Как уже упоминалось выше, именно Боттерилл договорился о новом контракте с Айкелом, который в то время был главной надеждой «Баффало». В то же время генеральный менеджер ответственен за куда более спорный контракт — восемь лет и 72 миллиона долларов для нападающего Джеффа Скиннера.

Также Боттериллу ставили в упрек отсутствие крупных подписаний с рынка свободных агентов. Но, во-первых, свободные агенты сами не горели желанием идти в команду, которая обитает на последних местах в лиге. А во-вторых, генеральный менеджер следовал своему плану: набор талантливой молодежи и развитие проспектов.

Однако новый этап развития «Баффало» начал уже при другом генеральном менеджере — Кевине Адамсе.

«Этим утром мы сообщили Джейсону Боттериллу, что он больше не генеральный менеджер «Сейбрз». Это решение принято после ряда откровенных разговоров с участием Джейсона, состоявшихся в ходе полного анализа нашей хоккейной деятельности. Мы осознали, что расходимся во взглядах на то, как можно наилучшим образом сделать нас претендентом на Кубок Стэнли. В связи с этим мы решили пойти на такую перестановку», — прокомментировали смену генменеджера владельцы «Баффало» Терри и Ким Пегула.

Боттерилл же совсем недолго сидел без работы. В январе 2021 года он получил уже привычную для себя должность помощника генерального менеджера в новом клубе Национальной хоккейной лиги — «Сиэтле».