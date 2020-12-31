«Русские смяли нас на старте матча». Шведские СМИ считают Россию лучшей сборной МЧМ и не жалуются на «грязь»

Иностранные СМИ подводят итог матча группового этапа молодежного чемпионата мира между командами России и Швеции. В скандинавской стране пишут про хоккей, но не про судейство

Hosckeynews.se: «Поражение стало неприятной новостью. Но не стало катастрофой»

14-летняя серия без поражений на групповом этапе Швеции подошла к концу. Шведы уступили России за несколько секунд до конца овертайма.

Победная серия длилась с 2006 года. 54 победы подряд до этой встречи с Россией.

Ноэль Гюнлер забросил четвертую шайбу на турнире, сравняв счет за минуту до конца третьего периода. И игра вот-вот должна была решиться в серии буллитов, когда россияне забили победный гол.

Да, поражение стало неприятной новостью. Но не стало катастрофой.

«Это не имеет значения. Мы приехали сюда, чтобы выиграть золотые медали. И сфокусированы только на этой цели», — заключил капитан молодежной сборной Швеции Филип Броберг.

SVT: «Первое поражение за 14 лет на групповом этапе»

У Швеции было 54 победы подряд на групповом этапе в рамках молодежных чемпионатом мира. Но теперь этот рекордная серия прервалась.

Несмотря на все усилия и старания, команда пропустила решающую шайбу за 5,6 секунды до конца овертайма.

Первое поражение за 14 лет на групповом этапе. Впервые за столько долгий срок Швеция не познала вкус победы в матче МЧМ.

Обе команды выдали ярчайший матч. Отличный подарок болельщикам в канун Нового года.

Hockey Sverige: «Наконец, с этой серией покончено»

Наконец, с этой серией покончено. И теперь мы можем сосредоточиться на том, что действительно важно — борьбе за золотые медали.

Конечно, Швеция должна гордиться этим рекордом. Но удачная игра на групповом этапе не приносит гарантированных медалей. А любой хоккеист приезжает на турнир именно за ними.

Теперь мы можем забыть о прошлых рекордах. И сконцентрировать все силы на том, что действительно важно.

Sportbladet: «Шведы показали, что могут на равных играть с лучшей командой на турнире»

Шведская сборная показала, что может на равных играть с, возможно, лучшей командой на турнире.

Хотя в первом периоде было сложно об этом говорить. Бросалась в глаза разница в классе. Россияне просто смяли менее опытного соперника. И единственным плюсом после первого периода был тот факт, что Швеция уступала только со счетом 1:2.

Другим плюсом было то, что матч длится как минимум 60 минут.

То, что Россия может смять соперника, не стало сюрпризом. Сложно сосчитать, сколько раз такое происходило. Что на молодежном, что на взрослом уровне. Остается только сидеть и думать: «Как этому можно вообще противостоять? Какие шансы?»

Россия всегда выделялась игроками, которые превосходили соперников в индивидуальном мастерстве. Но также эта команда всегда могла быть нестабильной. Даже Россия не способна играть на максимальных скоростях весь матч.

А вот Швеция начала немного поднимать голову, после чего запал российской команды стал сходить на нет.

И вот перед нами уже был равный матч двух тяжеловесов хоккейного мира.

The Hockey News: «Последний раз Швеция проигрывала на групповом этапе 31 декабря 2006 года»

Последний раз Швеция проигрывала на групповом этапе 31 декабря 2006 года в матче против команды США. Без сомнения, это яркое достижение — 54 матча без поражений на групповом этапе. Но стоит отметить, что за этот отрезок Швеция лишь раз выигрывала золото МЧМ. Так что, может, это даже станет некоторым облегчением?

Россия после этой победы вышла на первое место в группе. Но если Швеция или США выиграют в очном матче в основное время, то победитель этого матча займет первую строчку. Если же они затянут выяснение сильнейшего до дополнительного времени, то Россия удержит лидерство и сыграет в четвертьфинале против Словакии.

HF Boards: «Сложно поверить, что это только еще дети»

Североамериканские болельщики внимательно следили за матчем России и Швеции на молодежном чемпионате мира. И отметили классную игру хоккеистов.

Lackylarry: «Сложно поверить, что это только еще дети. Скоро в НХЛ появятся новые звезды».

Fossy21: «Была равная игра. Любая команда могла победить. Хотя в овертайме Россия выглядела интереснее и заслуженно взяла верх».

Tmlms13: «Не хочу никого обижать, но вам не кажется, что Аскаров несколько переоценен? Я вижу, чем он нравится скаутам, какие у него сильные стороны. Но мне кажется, что его игровой интеллект пока не так хорош. Он слишком суетится в воротах».

IceBjoern: «Это была пока лучшая игра турнира. Команды были великолепны, судьи отработали качественно. Впервые за долгое время сердце так сильно билось из-за хоккея».

Passionis: «Слышали слова Хольца в перерыве? Кто-то должен научить шведов манерам. Странное поведение».

McClelland: «У России одно звено создает 90 процентов опасности в атаке. И это звено чертовски хорошо. Но в плей-офф понадобится помощь и от других троек».

JAS 39 Gripen: «А почему России позволено называться «Россией» на турнире? Разве они не получили дисквалификацию на два года и запрет на атрибутику?»