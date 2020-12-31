Обозреватель «СЭ» разбирает суперматч молодежного чемпионата мира

Молодежный чемпионат мира-2021. Группа B

Россия U20 — Швеция U20 — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Афанасьев — 2 (Абрамов, Грицюк), 7:28 — 1:0. Костмар — 2 (Гунлер, Хольмстрем), 14:33 — 1:1. Амиров — 2 (бол., Подколзин, Хуснутдинов), 19:14 — 2:1. Хольц — 1 (Сундсвик, Андрае), 35:59 — 2:2. Кирсанов — 1 (бол., Князев, Амиров), 49:46 — 3:2. Гунлер — 4 (Хольц, Седерстрем), 59:00 — 3:3. Хуснутдинов — 2 (бол., Амиров, Чистяков), 64:54 — 4:3.

Вратари: Аскаров — Валлстедт (57:56 — 59:00).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 35 (14+7+9+5) — 36 (10+17+7+2).

Судьи: Роэланд, Сэндлак.

31 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Сборная России прервала серию шведских побед на групповых этапах длиной в 14 лет в фантастическом матче. В нем было все, за что обожают молодежный хоккей. Сюжет с решающим голом за шесть секунд до завершения овертайма больше подходит для финала с золотыми объятиями триумфаторами и слезами проигравших. Несколько жаль, что это игра в группе. Океан позитивных эмоций после шайбы Хуснутдинова пока локальный праздник.

Россияне не обеспечили себе первое место, но гарантировали себе комфортную жизнь в четвертьфинале без встречи с Канадой или Финляндией. А большой разницы между немцами и словаками нет. Обыгрывать наша команды должна что тех, что других. Турнирные расклады важное дело. От них не уйдешь и в новогоднюю ночь. Победа над шведами имеет куда более серьезное значение совсем в других и более ценных аспектах. После блестящего матча, в котором на первый план выходит характер и умение держать удар, в чемпионские перспективы сборной России начинаешь верить всем сердцем.

Выдать максимум в самый нужный момент — качество настоящих лидеров. Подколзин и Хуснутдинов, размявшись на австрийцах, повели за собой остальную команду в игре с одним из самых сложных оппонентов на чемпионате мира. Реплика шведа Хольца, рассуждавшего в интервью телевизионщикам во втором перерыве о том, что с точки зрения технического оснащения он и его партнеры сильнее русских, почему-то вызвала возмущение даже у многих моих коллег. Я же с ним почти согласен. Но есть и другие вещи, часто даже более существенные для любого хоккеиста с претензиями — правильный настрой, эмоции, способность достать из себя все возможное, волевые качества.

Эти черты становятся по-настоящему эффективным оружием, если они накладываются на правильные тренерские решения. Ключом к победе во многом стала потрясающая реализация большинства — три из четырех попыток. За предыдущие три матча был всего один гол, забитый будничным набросом от синей линии Князевым. Переход на упрощенную схему с двумя защитниками и тремя нападающими оказался крайне эффективным ходом.

Have yourself game, Kirill Kirsanov! Post and in on the powerplay, 3-2 to the Russians! Nice screen by Marat Khusnutdinov.#WorldJuniors pic.twitter.com/yDK7FQOSZR — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 31, 2020

Травма Чинахова, который должен вернуться к четвертьфиналу, подтолкнула к созданию звена Афанасьев — Абрамов — Грицюк. Смотрится оно отлично. За что надо поблагодарить и того тренера, который настоял на возращение в основной состав Абрамова, пропустившего матчи с американцами и чехами.

Дозированное время для перспективного, но пока сырого защитника Чайки и возросшее доверие к Кирсанову и Князеву в моих глазах большой комплимент в адрес штаба сборной России. Своевременная реакция Игоря Ларионова и его ассистентов на происходящее еще один повод для того, чтобы ждать плей-офф не только с надеждой. Обоснованного оптимизма тоже хватает, чего после трех предыдущих матчей не было и в помине.