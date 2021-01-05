Беда в атаке. У нас в молодежке больше нет звезд уровня Кузнецова или Капризова

Взять на себя игру с Канадой было некому.

Мы привыкли к тому, что в российских молодежных сборных могут быть проблемы с вратарями и защитниками. Но в нападении всегда были игроки, которые могли выйти и зарешать. Раньше — Ковальчук, Игорь Григоренко, Овечкин, Малкин. Позднее — Филатов, Тарасенко, Кузнецов, Кучеров. Из недавнего — Капризов, Денисенко. Сегодня мы влетели Канаде 0:5, а индивидуально даже отметить некого. Василий Подколзин отлично заводил партнеров на скамейке, но на льду не было никого, кто взял бы игру на себя.

Лучший бомбардир МЧМ — канадец Дилан Козенс. Уже сейчас понятно, что это будущая звезда. Впечатляет американец Тревор Зеграс: иногда кажется, что сто процентов его передач находят адресата. Есть своя суперзвезда даже у немцев — Тим Штютцле задрафтован «Оттавой» под третьим номером и после 10 (5+5) очков в пяти матчах МЧМ наверняка уже совсем скоро дебютирует в НХЛ.

Не забывайте, что на турнир не приехало несколько игроков, которых не отпустили клубы НХЛ, — канадец Алексис Лафренье («Рейнджерс»), американец Джек Хьюз («Нью-Джерси»), финн Каапо Какко («Рейнджерс»). А Кирби Дак из «Чикаго» получил травму перед самым началом турнира. Российская сборная при этом отправилась в Эдмонтон в оптимальном составе: никто из игроков, подходящих для МЧМ по возрасту, не играет в НХЛ.

Главные надежды были на Подколзина и Амирова, которые провели все матчи в первой тройке. Но первый лишь дважды забил австрийцам, хотя и был активен на протяжении всего турнира. Амиров же включался моментами: все заметили, что у парня отличные руки и катание, но его КПД был невысок.

Какие-то оправдания могут быть у Чинахова: в матче с австрийцами в группе он получил травму и сегодня вышел на лед в неоптимальном состоянии. Но ведь нельзя сказать, что Егор и до этого феерил на турнире. Хотя у того же Кузнецова статистика в КХЛ была не лучше, когда он приезжал в молодежку перед Баффало. Периодически очень радовал Егор Афанасьев, но он получал не так много игрового времени.

И ведь нельзя сказать, что молодежи в КХЛ не доверяют. Почти все игроки, выступающие за российскую сборную в Эдмонтоне, регулярно появляются в составах топ-клубов КХЛ. Но в решающий момент они оказались бессильны перед командой, где большинство хоккеистов не играли на взрослом уровне. Так, может быть, дело все-таки в обученности и уровне игроков, а не в пресловутом «опыте борьбы с мужиками»?

Средний уровень хоккеистов в нашей команде неплохой, но станет ли кто-то из них звездой? Очень сомнительно. Да, не в каждом поколении есть свой Кузнецов или Капризов, но без них, оказывается, мы совсем ничего не можем противопоставить Канаде.