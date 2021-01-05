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Россия уже десять лет без золота МЧМ. В этом тоже виноват Ларионов?

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 16:00
5 января. Эдмонтон. Канада — Россия — 5:0. Капитан российской сборной Василий Подколзин (справа). Фото IIHF
5 января. Эдмонтон. Канада — Россия — 5:0. Капитан российской сборной Василий Подколзин (справа). Фото IIHF
Теги:
Мнение Игоря Рабинера о неудаче хоккейной молодежки.
5&nbsp;января. Эдмонтон. Канада&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 5:0. Канадцы забрасывают вторую шайбу в&nbsp;ворота России.И вина Ларионова, и беда. Эта сборная не могла стать «Красной машиной» — но тренер не был готов сыграть проще

Дело не в «автобусах»

Не буду скрывать, что подавлен этими 0:5 не только как фактом первого разгрома России от Канады на МЧМ с 2006 года. Я по-особому отношусь к Игорю Ларионову, и фиаско с «Кленовыми листьями» никак этого отношения не изменит. И для всего мирового хоккея Профессор останется Профессором. Единственный россиянин, когда-либо входивший в выборный комитет Зала хоккейной славы в Торонто, им и останется.

Но его команда сегодня ночью крупно проиграла Канаде, и от этого никуда не деться.

Знаю, как с головой погрузился Ларионов в тренерское дело, до какой степени сосредоточился на подготовке к этому МЧМ. В начале декабря ему исполнилось 60, но он отказался от всех юбилейных интервью — даже Владимиру Познеру, потому что не хотел расплескивать энергию, отвлекаться от подготовки. Его команда всех очаровала, поехав на Кубок «Карьяла» и красиво обыграв там взрослых шведов, чехов и финнов.

Что-то из этого очарования осталось и в Канаде недаром были ярко обыграны американцы и шведы. Но далеко не всё. И даже теория, что мы плохо играем против «автобусов», но в игре на встречных курсах чувствуем себя как рыбы в воде, с Канадой рухнула.

5&nbsp;января. Эдмонтон. Канада&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 5:0. Россияне уступили принципиальному сопернику по&nbsp;всем статьям.Ни красоты, ни игры, ни результата. Ларионов ошибся и вернул Россию во времена, когда мы боялись Канады

Особенная Канада

Но тут не надо забывать, что сама Канада в этом году особенная. Одно то, что она на всем турнире пока не пропустила ни одной шайбы при игре в равных составах, говорит обо всем. И те самые 16:2 с Германией не были случайностью.

Сперва мы пропустили в самом начале. Можно сколько угодно говорить, что шайба шальным образом отскочила от борта на пятак, но ведь Ньюхук отреагировал на этот отскок после собственного броска быстрее Бычкова и Бардакова, которые, кажется, еще в игру толком не успели войти. Хотя это не Германия, а Канада и на часах было не десять утра, чтобы просыпаться уже по ходу матча.

Но дальше были вполне неплохие полпериода до второго гола Канады. К девятой минуте счет по броскам был 4 - 2 в нашу пользу. И вот тут обращу ваше внимание на эпизод, который, по-моему, символизирует в этой истории многое.

Нет, не на 4-минутное удаление капитана Подколзина, которое канадцы реализовали и, по сути, закончили вообще все. Хотя оно тоже о многом говорит необязательных удалений у нашей сборной на этом МЧМ было вообще много, об их опасности Ларионов перед Канадой говорил публично, но до игроков, получается, донести это ему не удалось.

Речь о нашем моменте в конце 8-й минуты. Пономарев блестящей диагональю на ход Чинахову бросил того в прорыв по правому краю и сам сделал мощный рывок, чтобы ему помочь. Мы знаем, что Ларионов ставил команде комбинационный, советский хоккей. Так вот, в советском хоккее Чинахов, на которого уже выкатился вратарь Леви, на сто процентов откинул бы шайбу чуть назад Пономареву, а тот вывел бы на пустые Бардакова, накатывавшегося слева.

Но Чинахов бросил, как это принято в хоккее несоветском. Сделал это прямолинейно и, само собой, попал в Леви. А на следующей минуте канадцы нас завозили в зоне, и Макмайкл из-под Кузнецова забил второй гол. Далее было удаление Подколзина, третий гол и соотношение бросков 0 - 11 в 8-минутном отрезке с 8-й по 16-ю минуту, который, по сути, решил все.

Второй год подряд в полуфинале не выручил Аскаров. Тогда Брагин с Ларионовым его заменили, теперь один Ларионов нет. Третий и четвертый (с потерей клюшки) голы его.

Конечно, вратарю легче, когда команда играет от обороны, пачками ложится под броски. Здесь не было ни такого стиля, ни ощущения самопожертвования со стороны наших игроков. Не было и голов.

И воли, как в 2011-м в Баффало, когда Панарин, Тарасенко, Кузнецов и Ко за третий период превратили с той же Канадой 0:3 в 5:3. А тут даже то, что забил Абрамов, отменили после видеопросмотра из-за крохотного офсайда. Это, похоже, окончательно лишило команду веры.

Все набросились на Ларионова, потому что пнуть великого игрока, который в 60 лет рискнул пойти в тренеры и лишиться статуса непререкаемой легенды, видимо, для многих особенный кайф. Его ведь раньше не было особых шансов пригвоздить, а тут оступился получи!

Я выскажусь иначе.

5&nbsp;января. Эдмонтон. Канада&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 5:0. Канадцы празднуют заброшенную шайбу.«Канада прошлась катком по русским». За океаном в восторге от разгромной победы над Россией

Первый шаг к МЧМ-2022

Наверное, с первого раза у Профессора, несмотря на все его понимание игры и авторитет, все получиться и не могло. Поскольку это означало бы, что профессиональные тренеры, занимающиеся этим делом десятки лет, зря едят свой хлеб. Если почти в 60 лет пусть даже великий в прошлом хоккеист и серьезный мыслитель, я бы сказал хоккейный философ, приходит в новую для себя профессию и, имея далеко не состав мечты, с ходу всех рвет, о чем бы это говорило, если не об этом?

Ведь даже у суперспеца по молодежке Валерия Брагина, а также Михаила Варнакова девять лет подряд после Баффало не получалось взять золото. Брагину не помогала даже способность здорово играть с Канадой и, как утверждают многие нынешние звезды НХЛ, фантастическое умение сплотить команду. Может, нам в сегодняшних оценках правильнее сделать акцент на десять лет без золота, а не на недочетах в работе Ларионова?

Зато теперь у него есть тот бесценный опыт поражения, без которого не бывает никаких побед. По-настоящему можно учиться только на своих ошибках и неудачах. И умный человек, каковым Профессор точно является, к следующему МЧМ извлечет из них уроки. У него будет достаточно времени проанализировать, что случилось, чего он не учел, где ошибся. И почему очаровавшая всех на Кубке «Карьяла» команда на МЧМ-2021 перестала быть таковой.

Поэтому нет ничего глупее, чем требовать отставки Ларионова, тем более что Брагин возглавляет национальную команду и имеет наконец шанс показать свой дар на взрослом уровне. В следующем году Профессор будет сильнее. И у него в руках с нынешним горьким опытом будет больше рычагов, чтобы довести свою философию советского хоккея до команды. И Аскарову будет 19, и если он уже сейчас здорово играет за СКА, то через год опыта у него станет еще больше, и третий год подряд дрогнуть такой талант себе уже не позволит.

Нам в сегодняшней жизни очень не хватает терпения. Мы хотим всего и сразу, а если не получаем моментально ждем отрубленных голов. Но так никогда и ничего не выигрывается. Сразу только кошки родятся, как говорил Остап Бендер.

«Пришел, увидел, победил» у Ларионова не получилось. Он не стал ругать игроков, а, наоборот, поддержал их. Вся критика, которая наверняка была, осталась в раздевалке. Это верный первый шаг к МЧМ-2022.

Давайте будем терпеливы и пока просто отдадим должное смелости человека, который почти в 60 лет поставил себя под удар. Надеюсь, через год его новый опыт приведет к тому, что новые Чинаховы в решающий момент будут не бросать острого угла, а оставлять шайбу новым Пономаревым, новые капитаны не будут хватать четыре минуты штрафа в средней зоне, а старый Аскаров не будет терять клюшек и сыграет на уровне своего таланта.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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