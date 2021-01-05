Россия уже десять лет без золота МЧМ. В этом тоже виноват Ларионов?

Мнение Игоря Рабинера о неудаче хоккейной молодежки.

Дело не в «автобусах»

Не буду скрывать, что подавлен этими 0:5 не только как фактом первого разгрома России от Канады на МЧМ с 2006 года. Я по-особому отношусь к Игорю Ларионову, и фиаско с «Кленовыми листьями» никак этого отношения не изменит. И для всего мирового хоккея Профессор останется Профессором. Единственный россиянин, когда-либо входивший в выборный комитет Зала хоккейной славы в Торонто, им и останется.

Но его команда сегодня ночью крупно проиграла Канаде, и от этого никуда не деться.

Знаю, как с головой погрузился Ларионов в тренерское дело, до какой степени сосредоточился на подготовке к этому МЧМ. В начале декабря ему исполнилось 60, но он отказался от всех юбилейных интервью — даже Владимиру Познеру, — потому что не хотел расплескивать энергию, отвлекаться от подготовки. Его команда всех очаровала, поехав на Кубок «Карьяла» и красиво обыграв там взрослых шведов, чехов и финнов.

Что-то из этого очарования осталось и в Канаде — недаром были ярко обыграны американцы и шведы. Но далеко не всё. И даже теория, что мы плохо играем против «автобусов», но в игре на встречных курсах чувствуем себя как рыбы в воде, с Канадой рухнула.

Особенная Канада

Но тут не надо забывать, что сама Канада в этом году особенная. Одно то, что она на всем турнире пока не пропустила ни одной шайбы при игре в равных составах, говорит обо всем. И те самые 16:2 с Германией не были случайностью.

Сперва мы пропустили в самом начале. Можно сколько угодно говорить, что шайба шальным образом отскочила от борта на пятак, но ведь Ньюхук отреагировал на этот отскок после собственного броска быстрее Бычкова и Бардакова, которые, кажется, еще в игру толком не успели войти. Хотя это не Германия, а Канада и на часах было не десять утра, чтобы просыпаться уже по ходу матча.

Но дальше были вполне неплохие полпериода до второго гола Канады. К девятой минуте счет по броскам был 4 - 2 в нашу пользу. И вот тут обращу ваше внимание на эпизод, который, по-моему, символизирует в этой истории многое.

Нет, не на 4-минутное удаление капитана Подколзина, которое канадцы реализовали и, по сути, закончили вообще все. Хотя оно тоже о многом говорит — необязательных удалений у нашей сборной на этом МЧМ было вообще много, об их опасности Ларионов перед Канадой говорил публично, но до игроков, получается, донести это ему не удалось.

Речь о нашем моменте в конце 8-й минуты. Пономарев блестящей диагональю на ход Чинахову бросил того в прорыв по правому краю и сам сделал мощный рывок, чтобы ему помочь. Мы знаем, что Ларионов ставил команде комбинационный, советский хоккей. Так вот, в советском хоккее Чинахов, на которого уже выкатился вратарь Леви, на сто процентов откинул бы шайбу чуть назад Пономареву, а тот вывел бы на пустые Бардакова, накатывавшегося слева.

Но Чинахов бросил, как это принято в хоккее несоветском. Сделал это прямолинейно — и, само собой, попал в Леви. А на следующей минуте канадцы нас завозили в зоне, и Макмайкл из-под Кузнецова забил второй гол. Далее было удаление Подколзина, третий гол и соотношение бросков 0 - 11 в 8-минутном отрезке с 8-й по 16-ю минуту, который, по сути, решил все.

Второй год подряд в полуфинале не выручил Аскаров. Тогда Брагин с Ларионовым его заменили, теперь один Ларионов — нет. Третий и четвертый (с потерей клюшки) голы — его.

Конечно, вратарю легче, когда команда играет от обороны, пачками ложится под броски. Здесь не было ни такого стиля, ни ощущения самопожертвования со стороны наших игроков. Не было и голов.

И воли, как в 2011-м в Баффало, когда Панарин, Тарасенко, Кузнецов и Ко за третий период превратили с той же Канадой 0:3 в 5:3. А тут даже то, что забил Абрамов, отменили после видеопросмотра из-за крохотного офсайда. Это, похоже, окончательно лишило команду веры.

Все набросились на Ларионова, потому что пнуть великого игрока, который в 60 лет рискнул пойти в тренеры и лишиться статуса непререкаемой легенды, видимо, для многих особенный кайф. Его ведь раньше не было особых шансов пригвоздить, а тут оступился — получи!

Я выскажусь иначе.

Первый шаг к МЧМ-2022

Наверное, с первого раза у Профессора, несмотря на все его понимание игры и авторитет, все получиться и не могло. Поскольку это означало бы, что профессиональные тренеры, занимающиеся этим делом десятки лет, зря едят свой хлеб. Если почти в 60 лет пусть даже великий в прошлом хоккеист и серьезный мыслитель, я бы сказал — хоккейный философ, приходит в новую для себя профессию и, имея далеко не состав мечты, с ходу всех рвет, о чем бы это говорило, если не об этом?

Ведь даже у суперспеца по молодежке Валерия Брагина, а также Михаила Варнакова девять лет подряд после Баффало не получалось взять золото. Брагину не помогала даже способность здорово играть с Канадой и, как утверждают многие нынешние звезды НХЛ, фантастическое умение сплотить команду. Может, нам в сегодняшних оценках правильнее сделать акцент на десять лет без золота, а не на недочетах в работе Ларионова?

Зато теперь у него есть тот бесценный опыт поражения, без которого не бывает никаких побед. По-настоящему можно учиться только на своих ошибках и неудачах. И умный человек, каковым Профессор точно является, к следующему МЧМ извлечет из них уроки. У него будет достаточно времени проанализировать, что случилось, чего он не учел, где ошибся. И почему очаровавшая всех на Кубке «Карьяла» команда на МЧМ-2021 перестала быть таковой.

Поэтому нет ничего глупее, чем требовать отставки Ларионова, тем более что Брагин возглавляет национальную команду и имеет наконец шанс показать свой дар на взрослом уровне. В следующем году Профессор будет сильнее. И у него в руках с нынешним горьким опытом будет больше рычагов, чтобы довести свою философию советского хоккея до команды. И Аскарову будет 19, и если он уже сейчас здорово играет за СКА, то через год опыта у него станет еще больше, и третий год подряд дрогнуть такой талант себе уже не позволит.

Нам в сегодняшней жизни очень не хватает терпения. Мы хотим всего и сразу, а если не получаем — моментально ждем отрубленных голов. Но так никогда и ничего не выигрывается. Сразу только кошки родятся, как говорил Остап Бендер.

«Пришел, увидел, победил» у Ларионова не получилось. Он не стал ругать игроков, а, наоборот, поддержал их. Вся критика, которая наверняка была, осталась в раздевалке. Это верный первый шаг к МЧМ-2022.

Давайте будем терпеливы и пока просто отдадим должное смелости человека, который почти в 60 лет поставил себя под удар. Надеюсь, через год его новый опыт приведет к тому, что новые Чинаховы в решающий момент будут не бросать острого угла, а оставлять шайбу новым Пономаревым, новые капитаны не будут хватать четыре минуты штрафа в средней зоне, а старый Аскаров не будет терять клюшек и сыграет на уровне своего таланта.