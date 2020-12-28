России нужен Ларионов. Но не только на скамейке, но и на льду

Разбираемся, почему в матче с Чехией — ноль голов.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Чехия U20 — Россия U20 — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Коффер — 1 (Рыхловски), 36:38 — 1:0. Ланг — 1, 45:07 — 2:0.

Вратари: Паржик — Аскаров (58:09).

Штраф: 20 — 4.

Броски: 29 (11+13+5) — 30 (9+15+6).

Судьи: Гуен, Ковальски.

28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Игорем Ларионовым нельзя не восхищаться за то, что он не просто мимоходом заскочил в молодежку потренировать, а пытается решить глобальную проблему российского хоккея — отсутствие игрового стиля. И то, что он хочет соответствовать традициям прошлого, причем тем, которыми стоит гордиться, и играть всегда от себя, первым номером, так, чтобы не надо было иногда уповать на везение или вратаря, — это как минимум новый взгляд.

Но есть одна большая проблема. По трем матчам, включая контрольный с Канадой, мы увидели, как молодежка может играть в своей зоне, выходить через пас, не бояться прессинга. Сегодня, в отличие от двух прошлых встреч, мы увидели и то, как молодежка может строить позиционки. Не без ошибок — но не при нуле забитых голов против Чехии, пропустившей вчера семь от шведов, казнить именно Мухамадуллина и Чайку за их роковые потери.

А теперь к проблеме. Играем в пас — прекрасно. Но если соперник, прекрасно зная, что ты не отходишь от такого стиля и понимая, что индивидуально он, этот соперник, все равно слабее, выбирает исключительно контратакующую тактику, простой пас не поможет. Бесконечные броски от синей то от защитников, то от выезжавших туда форвардов к концу матча наверняка раздражали очень многих российских болельщиков, однако совершенно понятно, почему это происходило.

У нас есть Игорь Ларионов на скамейке, но нет Игоря Ларионова нет на льду — а он там просто невероятно нужен. Не сам 60-летний Профессор, конечно, хотя с учетом его физической формы можно подумать о всяком. У России вообще не было ни одного хоккеиста, готового при плотной обороне соперника и пяти чехах, стоящих около своих ворот, отдать не просто пас на пару метров партнеру рядом, а выдать что-то оригинальное и удивить.

Это не вина Ларионова, что так происходит, он работает с составом, который у него есть. Никаких реально больших талантов он вне команды не оставлял. Ларионов может призвать к игре в пас, но не может научить делать то, что умел он сам — время для развития этого навыка было в детской хоккейной школе. Говоря о «Ларионове на льду», я не имею в виду только центров — что вингеры, что защитники, которые могли бы вскрыть чешскую оборону, были бы очень к месту. Необязательно уровня таланта нашего великого форварда — но хотя бы похожие по стилю.

Однако как россияне сегодня попадали в капкан соперника, так наш тренер попадает в не менее опасную ловушку. Он, словно ожидая, что хоккеисты все-таки сыграют на уровне высочайших стандартов его же собственной карьеры, чуть забывается, что они чисто технически не готовы им соответствовать

При этом, хоть поражение от чехов и очень печально, но вдруг вычеркивать Россию из претендентов на золото не стоит. Ни шведы, ни американцы, ни канадцы не будут, по крайней мере при равном счете, играть в чешский хоккей, который начисто уничтожил свободные зоны для прорывов и убил идеи Ларионова. Потенциальный четвертьфинал с финнами, на которых мы вполне можем попасть, если уступим Швеции, в этом смысле пугает чуть ли не больше.

Радует, что, несмотря на то, что во время матча в тактике российской сборной так и не было серьезных изменений, после матча Ларионов признал, что игра под воротами и попытка забивать более простым способом могла бы принести результат. Чтобы быть более гибким тренером, чем Валерий Брагин, Профессор должен не только развернуть философию молодежки, но и не забывать про плюсы предшественника, которые спасали матчи и приносили победы. Иначе риск вновь остаться без золота очень велик.