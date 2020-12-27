Два золота в связке, которая стала великой. Как Ларионов сам играл на МЧМ

Вспоминаем, как нынешний тренер молодежной сборной Игорь Ларионов дважды побеждал на молодежном первенстве мира в составе будущей «Красной машины» 80-х. Главные звезды МЧМ: русский супервратарь, американский волшебник, швед, уже отбиравший золото у России Для многих болельщиков и журналистов главной звездой россиян на МЧМ в Эдмонтоне является не Подколзин, Аскаров или Амиров, а тренер Игорь Ларионов — идейный вдохновитель сборной. Он перестроил команду от консервативной тактики Валерия Брагина к более открытым, местами авантюрным схемам, нацеленным, прежде всего, на атаку и контроль шайбы. Для Игоря Николаевича хоккей — не работа, а игра. Игра, в которой можно ошибиться, рискнуть с хитрой передачей, нестандартным обыгрышем. Так у парней просыпается азарт и желание созидать в чужой зоне.

Подходы Брагина и Ларионова не следует разделять на «хорошо» и «плохо». Они — лишь часть тактики каждого тренера. Причем в тенденциях, привнесенных Игорем Николаевичем, нет ничего революционного. Примерно в таком стиле играл он сам и его современники в сборной СССР. Но одно дело самому поставить на уши соперников хитрой комбинацией. Другое — заставить это сделать своих подопечных. С первым у Ларионова не было никаких проблем. В составе советской команды он дважды выигрывал МЧМ в 1979 и 1980 годах, а затем продолжил зажигать во взрослой сборной и по ту сторону Атлантики, выступая за «Детройт», «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Ванкувер».

Мы решили вспомнить, как Игорь Ларионов выступал на молодежных чемпионатах мира.

Швеция, 1979

В Швецию советская сборная прилетела в качестве главного фаворита. Пять выигранных молодежных чемпионатов подряд говорили сами за себя. Тем не менее тренерский штаб понимал, что каждый турнир открывает новые имена. Нет стопроцентных гарантий, что игрок справится с ответственностью и давлением на международном уровне. А спрос, как известно, с советской сборной всегда был максимальным.

МЧМ-1979 стал дебютным и для воспитанника воскресенского «Химика» Игоря Ларионова. Не самого габаритного, но невероятно умного и технически обученного игрока руководство сборной приметило еще год назад, когда советская команда вернулась с серебром с юниорского первенства Европы.

На групповом этапе сборная СССР катком прошлась по соперникам, разгромив Чехословакию, США и Норвегию с общим счетом 33:2. Однако в финальной стадии легкой прогулки не получилось. Команда, возглавляемая Виталием Давыдовым, справилась с неуступчивыми финнами (4:2), устроила голевую феерию со шведами (7:5) и разошлась ничьей с чехословаками (2:2), опередив их в группе на одно очко и завоевав золотые медали.

Ларионов в пяти матчах набрал 6 (2+4) очков, но остался только восьмым бомбардиром сборной. А самым результативным игроком стал его партнер по звену Владимир Крутов с 14 (8+6) очками.

МЧМ-1979.

Финляндия, 1980

Гегемония советской молодежки продолжилась на следующий год, в Финляндии. На МЧМ-1980 Ларионов летел уже не в роли дебютанта, а одной из главных надежд тренерского штаба. Тем более из прошлогоднего победного состава, кроме Игоря, вызвали только Владимира Крутова, Владимира Головкова и вратаря Дмитрия Сапрыкина.

Связка Крутов — Ларионов оправдала ожидания тренеров и зажгла на финском турнире. В группе сборная СССР не испытала особых проблем с Канадой (8:5) и Швейцарией (6:0). Понервничать пришлось только в матче с хозяевами, исход которого предопределила одна шайба (2:1).

В финальной стадии упорной получилась встреча со шведами (2:1), а чехословаки оказались легкой добычей для советских хоккеистов (6:2) Сборная СССР завоевала седьмое золото МЧМ подряд, а Ларионов с Крутовым вошли в символическую пятерку турнира. У Игоря — 6 (3+3) очков в 5 матчах, а у Владимира — 11 (7+4) баллов и звание лучшего бомбардира чемпионата.

Турниры Ларионова в качестве игрока и нынешний МЧМ в Эдмонтоне имеют одно любопытное сходство. В советские времена хоккеистов долгое время держали на базах, где те непосредственно готовились к международным соревнованиям. Сейчас канадский «пузырь» и закрытый сбор в Новогорске мало чем отличаются от методик старой школы. Сам Ларионов всегда выступал против подобных мер. Но сейчас вмешались ковидные обстоятельства, которые стали вызовом и для хоккеистов, и для главного тренера.

МЧМ-1980.

— Опыт с тренировками на базе в ЦСКА и сборной СССР может помочь мне, но я не думаю, что это поможет ребятам. Вы знаете, я боролся с этим много лет назад, чтобы дать игрокам свободу наслаждаться игрой и быть дома со своими семьями и друзьями. Из-за пандемии появились новые обстоятельства. В то же время нужно использовать эту возможность каждый день видеть ребят, разговаривать с ними, быть с ними в раздевалке, видеть их на льду, в спортзале, в тренировочной комнате, в столовой. Это тоже очень полезно. Я не уверен, что это сработает в долгосрочной перспективе, но, надеюсь, что для на турнире в Эдмонтоне это поможет нам, — говорил Ларионов.

Насколько методика Игоря Николаевича эффективна, мы узнаем совсем скоро. В субботу утром россияне проведут первый матч в группе против грозных американцев. С канадцами, которые не давали уверенно контролировать шайбу, как это было на Кубке Карьяла, схемы Профессора дали сбой. Но поражение в товарищеском матче — лишь повод задуматься о проблемах, которые вскрыл сильный соперник. От этой сборной мы вправе ждать гораздо большего.