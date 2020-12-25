Канадцы потеряли главную звезду МЧМ. Он повредил руку, врезавшись в огромного русского форварда

Кирби Дак не сыграет на турнире.

Сборная Канады по праву считается одним из главных фаворитов молодежного чемпионата мира. В единственном контрольном матче перед турниром «кленовые листья» подтвердили свой уровень, обыграв российскую молодежку (1:0). Но эта игра принесла канадцам большую потерю — травму получил самый звездный игрок команды, нападающий «Чикаго» Кирби Дак.

Канадский форвард во время матча несколько раз сталкивался с российским нападающим Ильей Сафоновым. Как оказалось в итоге, это привело к травму руки, которая не позволит Даку сыграть на МЧМ.

No official word yet from @HockeyCanada but Kirby Dach is out of the WJC because of the injury suffered yesterday. So Team ?? loses its captain. CHI doctors still assessing Dach's injury but he will be missing NHL time as well. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) December 24, 2020

Дак весит 90 кг при росте в 193 см — возможно, Кирби не хватило мышечной массы, чтобы противостоять Сафонову. Форвард «Ак Барса» заметно прибавил в габаритах за последний год и выделяется на фоне ровесников. При этом нельзя сказать, что Илья сыграл грубо или жестоко, просто канадскому нападающему не повезло в одном из моментов.

После того, как «Рейнджерс» не пустили на турнир первого номера драфта-2020 Алексиса Лафренье, Дак считался главной звездой канадцев. Он провел полноценный сезон в «Чикаго», а ведь в последние годы немногим игрокам удается закрепиться в НХЛ в 18 лет.

Дак провел сезон нестабильно, но вряд ли стоит ожидать от юниора феноменальной результативности в первый же год, если это не Коннор Макдэвид или Остон Мэттьюс. Кирби все же не настолько крут. Но в некоторых матчах «Чикаго» он неплохо взаимодействовал с Патриком Кейном и частенько выходил в большинстве.

В отсутствие Дака главной звездой в атаке канадцев может стать второй номер драфта-2020 Куинтон Байфилд. Проспект «Лос-Анджелеса» — очень мощный (194 см, 100 кг), техничный форвард, у которого уже есть опыт прошлогоднего турнира. Выделяются Коул Перфетти и Коннор Макмайкл, но теперь атака канадцев уже не выглядит такой грозной. Особенно на фоне российской сборной, собравшей главных атакующих талантов своего возраста.

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