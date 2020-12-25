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Канадцы потеряли главную звезду МЧМ. Он повредил руку, врезавшись в огромного русского форварда

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 10:25
Кирби Дак получил травму в выставочном матче Россия — Канада. Фото TSN Кирби Дак. Фото AFP Кирби Дак. Фото nhl.com
Кирби Дак получил травму в выставочном матче Россия — Канада. Фото TSN
Теги:
Кирби Дак не сыграет на турнире.

Сборная Канады по праву считается одним из главных фаворитов молодежного чемпионата мира. В единственном контрольном матче перед турниром «кленовые листья» подтвердили свой уровень, обыграв российскую молодежку (1:0). Но эта игра принесла канадцам большую потерю — травму получил самый звездный игрок команды, нападающий «Чикаго» Кирби Дак.

Канадский форвард во время матча несколько раз сталкивался с российским нападающим Ильей Сафоновым. Как оказалось в итоге, это привело к травму руки, которая не позволит Даку сыграть на МЧМ.

Дак весит 90 кг при росте в 193 см — возможно, Кирби не хватило мышечной массы, чтобы противостоять Сафонову. Форвард «Ак Барса» заметно прибавил в габаритах за последний год и выделяется на фоне ровесников. При этом нельзя сказать, что Илья сыграл грубо или жестоко, просто канадскому нападающему не повезло в одном из моментов.

После того, как «Рейнджерс» не пустили на турнир первого номера драфта-2020 Алексиса Лафренье, Дак считался главной звездой канадцев. Он провел полноценный сезон в «Чикаго», а ведь в последние годы немногим игрокам удается закрепиться в НХЛ в 18 лет.

Дак провел сезон нестабильно, но вряд ли стоит ожидать от юниора феноменальной результативности в первый же год, если это не Коннор Макдэвид или Остон Мэттьюс. Кирби все же не настолько крут. Но в некоторых матчах «Чикаго» он неплохо взаимодействовал с Патриком Кейном и частенько выходил в большинстве.

В отсутствие Дака главной звездой в атаке канадцев может стать второй номер драфта-2020 Куинтон Байфилд. Проспект «Лос-Анджелеса» — очень мощный (194 см, 100 кг), техничный форвард, у которого уже есть опыт прошлогоднего турнира. Выделяются Коул Перфетти и Коннор Макмайкл, но теперь атака канадцев уже не выглядит такой грозной. Особенно на фоне российской сборной, собравшей главных атакующих талантов своего возраста.

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