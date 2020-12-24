«Надеждам Канады на золото нанесен серьезный удар». Что пишут в Канаде о матче с Россией

Североамериканская пресса подводит итог контрольного матча между молодежными сборными Канады и России (1:0).

CBC: «Голкипер канадцев был ключевым игроком в этой встрече»

Что пишут в Канаде о контрольном матче России и Канады.

Джейми Драйсдейл стал автором единственной шайбы в контрольном матче между молодежными сборными Канады и России, который закончился победой канадцев со счетом 1:0. Для команд это была последняя проверка перед молодежным чемпионатом мира.

Драйсдейл отличился в начале третьего периода. Ассистировали ему Коул Перфетти и Боуэн Байрам.

Голкипер канадцев Девон Леви отразил все 23 броска по своим воротам. И, по словам главного тренер канадацев Андре Туриньи, именно он был ключевым игроком в этой встрече, добавив партнерам уверенности в своих силах.

Sporting News: «Дак должен был стать ключевым игроком Канады на турнире»

Что пишут в Канаде о контрольном матче России и Канады.

Эта игра должна была помочь командам почувствовать ритм и зарядиться эмоциями пред стартом МЧМ. Но теперь по надеждам Канады на золото мог быть нанесен серьезный удар: травму получил капитан команды Кирби Дак.

В третьем периоде Дак вступил в борьбу за шайбу с Ильей Сафоновым и повредил правую руку. Он сразу покинул лед и ушел в подтрибунное помещение. В игре участия он больше не принимал.

Главный тренер не мог поделиться какими-то подробностями после игры, отметив только, что хоккеисту предстоит пройти углубленное обследование.

Дак должен был стать ключевым игроком Канады на предстоящем турнире. Все последнее время он наигрывался в первом звене вместе с Диланом Козенсом и Джеком Куинном. И потеря форварда станет серьезным ударом для команды Туриньи.

Daily Hive: «Аскаров готов показать всем, на что действительно способен»

Что пишут в Канаде о контрольном матче России и Канады.

Россия перебросала Канаду в первом периоде со счетом 11:9. Во втором периоде преимущество было уже на стороне канадцев — 13:6, — но они так и не смогли найти способа пробить Ярослава Аскарова.

В прошлом году талантливый голкипер провел неровный турнир. Но сейчас, кажется, он готов показать всем, на что действительно способен.

Отбив 22 броска за первые два периода, Аскаров получил отдых, а место в воротах занял проспект «Торонто» Артур Ахтямов.

К тому моменту Канада была бы рада увидеть в рамке соперника кого угодно, только не Аскарова. Неудивительно, что менее через четыре минуты Драйсдейл забил, как потом окажется, победный гол.

У России был отличный шанс выровнять положение, но Девон Леви справился с выходом Егора Чинахова.

Sportsnet: «Победа в этом матче не значит ничего»

Что пишут в Канаде о контрольном матче России и Канады.

Победа в этом матче не значит ничего. Но поражение?

Ох, это было бы тяжело пережить.

Тем более потеряв капитана команды Кирби Дака.

Но лучше поговорим о чем-то более приятном. Главный тренер Андре Туриньи заявил, что Девин Леви будет первым номером команды. И он оправдал доверие тренера, отразив все 23 броска. Нельзя сказать, что у его ворот было очень много опасных моментов, но он все держал под контролем.

Канада прекрасно выглядела в обороне, несмотря на тот факт, что многие из хоккеистов проводили первый официальный матч за несколько месяцев.

Россия выглядела не очень ярко. И пока проявить себя смог только один человек — голкипер Ярослав Аскаров. С такой игрой он будет по праву претендовать на звание лучшего вратаря предстоящего молодежного чемпионата мира.

TSN: «Аскаров показал, почему считается одним из самых талантливых вратарей»

Что пишут в Канаде о контрольном матче России и Канады.

Победа в матче далась дорогой ценой. Травму получил капитан команды Кирби Дак.

Если он все же не сможет сыграть на турнире, а все идет именно к этому, то сборная Канады даже не сможет заменить травмированного игрока из-за строгих правил карантина.

Перед этим матчем только пять игроков сборной Канады принимали участие в официальных матчах в нынешнем сезоне. У России таких проблем не было.

Место в воротах занял малоопытный Девон Леви. Но в этой игре он доказал, что достоин быть первым номером.

У России первые 40 минут отыграл Ярослав Аскаров. И он показал, почему считается одним из самых талантливых молодых вратарей мира.

Edmonotn Sun: «Что может быть лучше, чем противостояние Канады и России?»

Что пишут в Канаде о контрольном матче России и Канады.

Если у вас есть шанс провести только один контрольный матч, то что может быть лучше, чем противостояние Канады и России? Выбор просто очевиден.

Такая игра стала отличным преддверием молодежного чемпионата мира. И подарила нам эмоции, которые мы не испытывали от хоккея уже какое-то непривычно продолжительное время.

Да, сам матч, может, не получился очень ярким. Но он точно разогнал кровь и добавил всем нужного настроя перед стартом МЧМ.