В сумасшедшем матче с Швейцарией (5:4) немцы удержали победу и заняли третье место в группе А

До старта МЧМ в группе А три команды (Швейцария, Германия, Словакия) претендовали на два места в четвертьфинале.

Швейцарцы с футбольным счетом уступили Словакии (0:1), затем их уверенно обыграли финны (1:4), а вчера они получили десятку от Канады. Германия провела неплохую игру против Финляндии (3:5), была разгромлена канадцами с унизительным счетом 2:16, но смогла в овертайме выгрызть очень важную для себя победу против Словакии (4:3). Разницу в матче сделал Тим Штютцле — главная звезда команды. Третий номер драфта НХЛ-2020 отыграл более 30 минут и записал на свой счет 3 (2+1) очка.

Германии для выхода в четвертьфинал достаточно было просто не проиграть Швейцарии в основное время. И, несмотря на все проблемы немцев, это задача была посильной, так как при схожем уровне соперников у команды с красным крестом на груди просто нет звезд, которые могут давать результат.

Так и случилось: немецкие лидеры взялись за дело с первых минут и в первой половине матча Штютцле вместе с Джоном-Джейсоном Петеркой оформили по дублю (у последнего в итоге хет-трик, а оба форварда набрали по 5 очков!), после чего оставалось довести дело до победного.

Швейцария в первый раз за пять лет не вышла в четвертьфинал, что очередной раз доказывает слабость этого призыва.

Германия, напротив, добилась для себя невероятного успеха: еще ни разу в своей истории немецкая молодежка не выходила в плей-офф МЧМ, который проводится с 1997 года. Даже в 2013-м в Уфе они одержали лишь одну победу, и ту в утешительном раунде над Латвией — 5:3.

Stuetzle scores another beauty for his 2nd point of the game! #Sens #WorldJuniorspic.twitter.com/gLKYC5Ebq1 — Ottawa Senators (@Senators) December 30, 2020

Почему я вспомнил именно МЧМ-2013? На том турнире у Германии играло невероятно мощное первое звено: Доминик Кахун (138 матчей в НХЛ и 68 очков, этот сезон проведет в «Эдмонтоне) — Тобиас Ридер (434 матча в НХЛ и 138 очков, сейчас «Баффало») — Леон Драйзайтль (обойдемся без уточнений).

Отдельного шарма сегодняшнему достижению придают те непростые обстоятельства, в которые угодила команда. Еще в ноябре Германия лишилась Морица Зайдера — капитана сборной и одного из наиболее одаренных защитников 2001 года рождения не только среди немцев, а вообще в мире (шестой номер драфта-2019). По словам руководства выбравшего его «Детройта», хоккеист сам принял решение продолжить сезон в Швеции, где играет в аренде, а не ехать на МЧМ. Для Германии эта потеря невосполнима, так как второго игрока такого класса в их распоряжении нет и близко.

Но это были лишь цветочки. Перед отправкой в Эдмонтон положительные тесты на ковид сдали нападающие Лукас Райхел (игрок первого звена, 17-й номер драфта-2020) и Нико Киндер (потенциально форварда топ-6). По приезду в Канаду восемь игроков угодили в карантин, из-за чего три из четырех матчей группового этапа (в том числе крайне важный против Словакии) немцы провели в три неполных пятерки. И даже разгром от канадцев не смог подбить уверенность сборной Германии. Своих прямых конкурентов они обыграли, причем заслуженно.

В сложной ситуации нашлись и новые герои. Малоизвестный нападающий Флориан Элиаш, не растерялся в ударном звене: в 4 матчах у него 8 (3+6) очков, больше только у Штютцле и Петерки — по 10. А его тезка Флориан Бугл ехал на турнир третьим номером, но после неубедительной игры своих коллег (особенно позора с Канадой, которые и на совести голкиперов тоже) оказался в ворота и отметился хорошими спасениями в играх со Словакией и Германией.

Еще одним фактором успеха стала игра в большинстве — немцы уже реализовали его восемь раз на МЧМ. Да, скорее всего, в четвертьфинале Германии против одной из топ-сборных ничего не светит, но с учетом такого большинства и игры звезд можно быть уверенным, что пару неприятных минут немцы своим соперникам подарят. Впрочем, они уже доказали делом, почему именно это поколение называют самым талантливым в истории.