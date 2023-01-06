И все-таки Канада! Чехи показали невероятный характер, но проиграли финал

«Кленовые листья» выиграли в овертайме.

Молодежный чемпионат мира

Финал

Чехия U20 — Канада U20 — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Гюнтер — 6 (бол., Кларк, Отманн), 12:41 — 0:1. Райт — 4 (Гюнтер, Отманн), 24:35 — 0:2. Кулих — 7 (Сале, Саповалив), 52:30 — 1:2. Кос — 2 (Хамара), 53:24 — 2:2. Гюнтер — 7 (Рой, Кларк), 66:22 — 2:3.

Вратари: Суханек — Милич.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (6+10+9+1) — 38 (10+12+12+4).

Судьи: Салонен, Харнебринг.

6 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр». 10735 зрителей.

Появление сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира настолько же неожиданно, как наступление Нового года. «Кленовые листья» испытали трудности в четвертьфинале со словаками, но полуфинал с американцами прошли мощно и уверенно. На контрасте — чехи, которые на зубах вырвали в овертайме победу у шведов.

Финальный матч команды начали максимально осторожно. За первые семь минут был нанесен лишь один бросок в створ! Оживление началось после незасчитанного гола канадцев — перед набросом на ворота соперника Коннор Бедард все-таки упустил шайбу за синюю линию.

А вскоре уже чехи упустили классный момент — Штурц попал в перекладину. Подвело команду Радима Рулика удаление главной звезды — защитника Давида Иржичека. Бросок нападающего «Аризоны» Дилана Гюнтера был неотразим.

Несмотря на очевидное преимущество канадцев в скорости, да и просто в классе, чехи вскоре создали еще один классный момент. Теперь «один в ноль» выбежал нападающий третьей тройки Русавы, но не смог переиграть вратаря канадцев Милича.

В начале второго периода чехи получили возможность сыграть в большинстве, но едва не пропустили. После контратаки шайба влетела в ворота Суханека, но еще раньше случился очень жесткий контакт вратаря чехов с нападающим канадцев Банкье.

Канадский нападающий Шейн Райт был очень недоволен тем, что на драфте НХЛ-2022 его не выбрали в первой тройке. Райт считался одним из главных фаворитов, но в итоге раньше него были задрафтованы словаки Слафковски и Немец, а также американец Кули. Райт же отправился под четвертым номером в «Сиэтл», но в НХЛ так и не закрепился. На молодежном чемпионате мира же Шейн неплохо проявил себя на групповом этапе, но совершенно потерялся в плей-офф. Что, «Монреаль», «Нью-Джерси» и «Аризона» были правы, прокатив эмоционального форварда?

Райт был твердо намерен показать, что это не так. Второй гол канадцев в финальной игре — только его заслуга. Особенно эффектно он смотрится благодаря завершающему броску с неудобной.

Казалось, что третий период канадцы спокойно доведут до победы. По крайней мере, в первую его половину ничего не предвещало для них опасности. Уверен, что «Кленовые» и сами не поняли, как Кулич и Кос отличились меньше чем за минуту. Особенно обидным был второй гол после рикошета от канадского защитника.

Роковой для чехов оказалась ошибка одного из главных героев турнира — 18-летнего нападающего Юрая Кулича. В овертайме он потерял шайбу на входе в чужую зону, чем тут же воспользовался соперник — точку в финале поставил Гюнтер. Чехам стоит отдать должное за проявленный характер, но вряд ли их это утешит.