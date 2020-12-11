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Звезда драфта НХЛ-2022 Райт не поедет на молодежный чемпионат мира

09:52
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Тренерский штаб молодежной сборной Канады отсеял семерых хоккеистов из состав команды на МЧМ-2021, сообщает официальный сайт «Кленовых листьев».

Среди них и нападающий Шейн Райт, которого называют Next One Канады и всего мирового хоккея. 16-летнего форварда считают потенциально первым номером драфта НХЛ-2022.

Также точно не поедут на МЧМ-2021 вратари Бретт Брошуа и Тристан Леннокс, а также форварды Адам Бекман, Тайсон Форстер, Хенрикс Лапье и Коул Шминдт.

Молодежный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

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