Звезда драфта НХЛ-2022 Райт не поедет на молодежный чемпионат мира
09:52
Тренерский штаб молодежной сборной Канады отсеял семерых хоккеистов из состав команды на МЧМ-2021, сообщает официальный сайт «Кленовых листьев».
Среди них и нападающий Шейн Райт, которого называют Next One Канады и всего мирового хоккея. 16-летнего форварда считают потенциально первым номером драфта НХЛ-2022.
Также точно не поедут на МЧМ-2021 вратари Бретт Брошуа и Тристан Леннокс, а также форварды Адам Бекман, Тайсон Форстер, Хенрикс Лапье и Коул Шминдт.
Молодежный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю