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Сегодня, 13:43

Сроки проведения МЧМ-2022 будут определены во время Олимпиады в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сроки и место проведения МЧМ-2022 будут определены во время Олимпиады в Пекине.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что сроки и место проведения МЧМ-2022 будут определены во время Олимпиады в Пекине.

«Мы готовимся к тому, чтобы провести турнир летом. Сроки и место проведения будут известны во время Олимпиады», — приводит ТАСС слова Тардифа.

МЧМ-2022 изначально должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. По ходу турнира ИИХФ принял решение об отмене соревнований после того, как положительные тесты на коронавирус сдали хоккеисты из сборных США, Чехии и России.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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