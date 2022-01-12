Сроки проведения МЧМ-2022 будут определены во время Олимпиады в Пекине

Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сроки и место проведения МЧМ-2022 будут определены во время Олимпиады в Пекине.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что сроки и место проведения МЧМ-2022 будут определены во время Олимпиады в Пекине.

«Мы готовимся к тому, чтобы провести турнир летом. Сроки и место проведения будут известны во время Олимпиады», — приводит ТАСС слова Тардифа.

МЧМ-2022 изначально должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. По ходу турнира ИИХФ принял решение об отмене соревнований после того, как положительные тесты на коронавирус сдали хоккеисты из сборных США, Чехии и России.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.