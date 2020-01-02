Ярослав Аскаров: «Такая команда, как Швейцария, быстро раскрывается в контратаке»

Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров рассказал о нюансах игры в 1/4 финала молодежного чемпионата мира против Швейцарии (3:1).

— В день матча мы просматриваем игру соперника в большинстве, смотрим, как он работает при позиционной атаке, — сказал Аскаров. — Мне интересно все, что соперник делает в атаке, оборона не интересует. Такая команда, как сегодня, быстро раскрывается в контратаке, мне тоже это нужно знать.

— Будете смотреть другие матчи, или же не стоит сейчас лишний раз забивать себе голову?

— Посмотрим, но, скорее всего, нет. Сейчас нужно заняться отдыхом, восстановлением и подготовкой к полуфиналу.

— Николай Хабибулин вчера занимался с вами отдельно, бросал в блин и по разным углам. Кто-то даже сказал, что Хабибулин — как отец для вратарей. Насколько вам помогает такая точечная подготовка, о чем вы говорите с Николаем перед играми?

— В принципе, это вратарские тренировки, тот голкипер, который будет играть, уходит с тренером вратарей и работает отдельно. Мы говорим, делаем так, чтобы мне было комфортно, чтобы я мог подойти к игре в максимальных кондициях. Определяемся, какие упражнения лучше поделать, чтобы подготовиться к игре. Идет контакт, работаем. Взаимодействие между тренером и игроком необходимо, чтобы набрать хорошие кондиции ближе к матчу. (Михаил Зислис)