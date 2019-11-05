Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Все голы победного матча российской молодежки в первой игре Суперсерии

13:16
Теги:

ФХР в своем официальном Twitter опубликовала видео всех голов первого матча молодежной сборной России на CIBC Canada Russia Series 2019, в котором российская команда одержала победу над сборной лиги Квебека со счетом 4:3.

Российская молодежка обыгрывает Канаду. Что нас ждет на МЧМ?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир