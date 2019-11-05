Все голы победного матча российской молодежки в первой игре Суперсерии

ФХР в своем официальном Twitter опубликовала видео всех голов первого матча молодежной сборной России на CIBC Canada Russia Series 2019, в котором российская команда одержала победу над сборной лиги Квебека со счетом 4:3.

Победа над сборной лиги Квебека в первом матче CIBC Canada Russia Series 2019 — за 2,5 минуты. Скорость, напор, голы, 4:3 в нашу пользу ?

?#снамироссия pic.twitter.com/rKlReZsWB2 — Хоккей России (@russiahockey) November 5, 2019

Российская молодежка обыгрывает Канаду. Что нас ждет на МЧМ?