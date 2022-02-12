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Молодежный ЧМ

Сегодня, 03:26

Вратарь «Локо» Егор Гуськов надеется, что МЧМ состоится летом

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь ярославского «Локо» Егор Гуськов в интервью «Известиям» признался, что мечтает сыграть на молодежном чемпионате мира. Турнир был досрочно прерван из-за пандемии коронавируса.

— Ваш 2002 год рождения больше всех пострадал от пандемии: в 2020 году отменили юниорский чемпионат мира, сейчас не доиграли молодежный. Как относитесь к заявлениям IIFH, что теперь МЧМ могут провести в августе?

— Конечно, очень приятно, если МЧМ состоится. Вызовут — поеду. Очень будет приятно. У нас ЮЧМ отменили, поэтому хочется поехать на МЧМ и доказать, что все в наших руках.

Как оцениваете для себя появление на льду в тех матчах МЧМ, которые удалось сыграть?

— Конечно, всегда хочется сделать лучше. Мы с тренером посидели, пообщались после игр. Он дал некоторые советы. Думаю, что всегда можно играть гораздо лучше.

— Ваша версия, почему сорвался МЧМ? Самая популярная теория, что из вашего отеля сделали проходной двор.

— Думаю, так и было, потому что с нами жили обычные люди, которые никак не относятся к хоккею. В прошлом году такого не было.

Источник: https://iz.ru/1290202/aleksei-fomin/khochetsia-poekhat-na-mchm-i-dokazat-chto-vse-v-nashikh-rukakh
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