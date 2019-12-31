Главный трене сборной Германии Тобиас Абштрайтер рассказал о решающем матче группового этапа МЧМ против России.

— Можете сказать, что матч с Россией — игра вашей жизни?

— Каждая игра важна. Матч с Канадой был таким тоже. Да, сегодня последняя игра группового этапа, но сначала нам надо проанализировать встречу с канадцами, а затем сыграть лучше с Россией.

— Чувствуете, что был реальный шанс победить Канаду?

— После того, как Канада повела 1:0, у нас была пара отличных шансов сравнять счет. Но мы их упустили. Могли сделать 1:1, а в итоге вышло 0:3. Это был поворотный момент, решающий в матче.

— Вас шокировал результат матча Россия — Канада?

— Русские доминировали, у Канады не было ни шанса. Этот матч показал, насколько Россия может быть хороша. Она способна обыграть любого, но команда должна быть стабильной для этого.

— Для вас вызов — тренерская дуэль с Игорем Ларионовым, который работает в штабе сборной России?

— Ларионов — легенда, как и его знаменитая тройка КЛМ. Он сам — один из лучших центров в истории мирового хоккея. Будет круто сыграть против его команды.

— Кого из хоккеистов российской сборной можете выделить?

— У России пара отличных защитников, нападающие, которые умеют играть с шайбой. И у России хорошая система — это команда, которая знает, как побеждать. Правда, она уже дважды проиграла — было немного нестабильности в этих встречах. Мы будем выкладываться все 60 минут так сильно, как можно, и дадим России хороший бой. Думаю, у нас будут шансы. (Павел Климовицкий)