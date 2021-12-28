Тренер молодежной сборной Швейцарии: «У нас много ребят выступают на больших площадках, а на МЧМ площадка маленькая»

Главный тренер молодежной сборной Швейцарии Марко Байер подвел итоги матча МЧМ-2022 против России (2:4).

«Мы начали не так, как хотели, но счастлив, что стали прибавлять по ходу игры. Я уже говорил раньше, что нам нужно провести матч перед началом турнира. В этом году мы снова не смогли сыграть выставочную встречу, а нашей команде надо знать, на каком уровне мы будем играть. Рад, что мы прогрессировали по ходу игры, но нам все равно надо включить следующую передачу, если мы хотим добиваться побед на турнире.

Отсутствие игр перед турниром — не оправдание, мы принимаем эту ситуацию, но это правда, что другие команды смогли сыграть, а мы нет. У нас много ребят выступают в Европе, на больших площадках, а здесь площадка маленькая. Мы были в невыгодном положении, но что есть, то есть. Будем прибавлять от матча к матчу», — приводит слова Байера «Чемпионат».

После этого матча Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. Следующий матч команда Сергея Зубова проведет 30 декабря (0:30 мск) против Словакии.