МЧМ по хоккею 2022
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Россия — Швейцария: видеобзор матча МЧМ-2022

07:00
28 декабря. МЧМ-2022. Россия - Швейцария - 4:2. Фото ФХР
28 декабря. МЧМ-2022. Россия - Швейцария - 4:2. Фото ФХР
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Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла Швейцарию со счетом 4:2.

После этого матча Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. Следующий матч команда Сергея Зубова проведет 30 декабря (0:30 мск) против Словакии.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде