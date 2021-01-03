Стало известно окончательное место России в рейтинге, на основе которого составили полуфинальные пары МЧМ
09:14
Сегодня состоялись все четвертьфинальные матчи МЧМ-2021 по хоккею. Турнир проходит в Эдмонтоне (Канада):
Россия — Германия — 2:1
Финляндия — Швеция — 3:2
Канада — Чехия — 3:0
США — Словакия — 5:2
По регламенту МЧМ перед полуфиналами прошел посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе; 2) очки; 3) разность шайб; 4) голы.
Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. После четвертьфиналов этот рейтинг выглядит так:
1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия.
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