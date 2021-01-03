Стало известно окончательное место России в рейтинге, на основе которого составили полуфинальные пары МЧМ

Сегодня состоялись все четвертьфинальные матчи МЧМ-2021 по хоккею. Турнир проходит в Эдмонтоне (Канада):

Россия — Германия — 2:1

Финляндия — Швеция — 3:2

Канада — Чехия — 3:0

США — Словакия — 5:2

По регламенту МЧМ перед полуфиналами прошел посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе; 2) очки; 3) разность шайб; 4) голы.

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. После четвертьфиналов этот рейтинг выглядит так:

1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия.