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Сегодня, 03:00

Стали известны пары четвертьфиналистов МЧМ-2024

Руслан Минаев
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Определились участники четвертьфинальных матчей на молодежном чемпионате мира 2024 года. Турнир проходит в Гетеборге (Швеция).

Пары 1/4 финала:

Словакия — Финляндия (начало — 2 января в 14.00 мск)

Канада — Чехия (начало — 2 января в 16.30 мск)

США — Латвия (начало — 2 января в 19.00 мск)

Швеция — Швейцария (начало — 2 января в 21.30 мск)

Матчи 1/4 финала пройдут 2 января, полуфинальные встречи состоятся 4 января.

Сборные Германии и Норвегии, занявшие последние места в группах, встретятся в игре на понижение.

Международная федерация хоккея отстранила все сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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