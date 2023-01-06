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Сегодня, 10:00

Стали известны группы МЧМ-2024

Руслан Минаев
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Стали известны группы на молодежном чемпионате мира по хоккею в 2024 году.

В группу А вошли сборные Канады, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группу В вошли национальные команды Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии. Сборная России не примет участия в турнире.

МЧМ-2024 пройдет в Швеции с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в финале обыграла чехию (3:2 ОТ). МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но в итоге был перенесен в Канаду.

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