Бедард признан самым ценным игроком МЧМ-2023 — у него 9 голов и 14 передач в 7 матчах

Форвард сборной Канады Коннор Бедард признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира 2023 года.

17-летний нападающий набрал 23 (9+14) очка в 7 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Помимо этого, Бедард попал в символическую сборную МЧМ-2022, как лучший нападающий.

Для форварда это вторая подряд победа на МЧМ — на турнире в 2022 году он набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах.

Бедард рассматривается в качестве первого номера драфта НХЛ-2023.