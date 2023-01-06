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Сегодня, 07:04

Бедард признан самым ценным игроком МЧМ-2023 — у него 9 голов и 14 передач в 7 матчах

Руслан Минаев
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Форвард сборной Канады Коннор Бедард признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира 2023 года.

17-летний нападающий набрал 23 (9+14) очка в 7 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Помимо этого, Бедард попал в символическую сборную МЧМ-2022, как лучший нападающий.

Для форварда это вторая подряд победа на МЧМ — на турнире в 2022 году он набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах.

Бедард рассматривается в качестве первого номера драфта НХЛ-2023.

Сборная Канады по хоккею
Коннор Бедард
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