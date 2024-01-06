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Сегодня, 00:04

Сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира-2024, обыграв в финале Швецию

Алина Савинова
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Игроки сборных США и Швеции U20.
Фото Reuters

Сборная США завоевала золотые медали на молодежном чемпионате мира по хоккею 2024 года.

В финальном матче американцы обыграли команду Швеции со счетом 6:2. За США голы забили Гэйб Перро, Исаак Ховард (дубль), Зеев Байэм, Райан Леонард и Рутгер Макгроэрти. У шведов отличились Отто Стенберг и Жонатан Леккеримяки.

Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира в шестой раз в истории. Шведы в 12-й раз стали серебряными призерами турнира.

Ранее в матче за третье место МЧМ-2024 Чехия со счетом 8:5 победила Финляндию.

Молодежный чемпионат мира

Финал

США U20 — Швеция U20 — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Голы: Перро — 3 (Смит, Макгроэрти), 16:56 — 1:0. Стенберг — 5 (М. Хевелид, Э. Петтерссон), 22:13 — 1:1. Ховард — 6 (Фортескью), 29:24 — 2:1. Ховард — 7 (Бриндли), 34:19 — 3:1. Леккеримяки — 7 (бол., Сандин Пелликка, Эстлунд), 39:55 — 3:2. Байэм — 3 (Смит, Перро), 41:19 — 4:2. Леонард — 3 (Перро), 56:12 — 5:2. Макгроэрти — 5 (п.в., Знуггеруд), 56:50 — 6:2.

Вратари: Огастин — Х. Хевелид.

Штраф: 28 — 28.

Броски: 26 (10+7+9) — 29 (7+9+10).

Судьи: Пирс, Хебайзен.

5 января. Гетеборг. Scandinavium

Хоккей
Сборная США по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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