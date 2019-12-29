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США — Россия: Аскаров поменял Мифтахова после третьего пропущенного гола

22:55
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Сборная России пропустила третью шайбу в матче молодежного чемпионата мира против США. После этого тренерский штаб решил поменять вратаря и место Амира Мифтахова занял Ярослав Аскаров.

Отличился нападающий американцев Артур Калиев, для которого эта шайба стала второй в матче.

США — Россия. Live!

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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