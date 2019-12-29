Сборная России пропустила третью шайбу в матче молодежного чемпионата мира против США. После этого тренерский штаб решил поменять вратаря и место Амира Мифтахова занял Ярослав Аскаров.

Отличился нападающий американцев Артур Калиев, для которого эта шайба стала второй в матче.

Alright @usahockey , we will hop on the «Arty-Party» bandwagon. ? Kaliyev with his SECOND of the night gives ?? a 3-0 lead. #WorldJuniors pic.twitter.com/CUlZpLpO4N — IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2019

США — Россия. Live!