США — Россия: Аскаров поменял Мифтахова после третьего пропущенного гола
22:55
Сборная России пропустила третью шайбу в матче молодежного чемпионата мира против США. После этого тренерский штаб решил поменять вратаря и место Амира Мифтахова занял Ярослав Аскаров.
Отличился нападающий американцев Артур Калиев, для которого эта шайба стала второй в матче.
Alright @usahockey , we will hop on the «Arty-Party» bandwagon. ? Kaliyev with his SECOND of the night gives ?? a 3-0 lead. #WorldJuniors pic.twitter.com/CUlZpLpO4N— IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2019
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