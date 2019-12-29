Нападающий молодежной сборной США Артур Калиев открыл счет в матче против России. Американцы реализовали большинство.

Тревор Зеграс нашел поперечной передачей Калиева, который в одно касание поразил ворота Амира Мифтахова. Российский вратарь не успел переместиться в другой угол.

Через шесть секунд отличился уже другой форвард — Ник Робертсон. Американцы выиграли вбрасывание и провели быструю атаку, которая привела ко второму голу в ворота россиян.