США — Россия: американцы забили две шайбы за шесть секунд
22:31
Нападающий молодежной сборной США Артур Калиев открыл счет в матче против России. Американцы реализовали большинство.
Тревор Зеграс нашел поперечной передачей Калиева, который в одно касание поразил ворота Амира Мифтахова. Российский вратарь не успел переместиться в другой угол.
Arthur Kaliyev from Trevor Zegras for USA's 1st of the night. @usahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/2Ms7GWTrAT— IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2019
Через шесть секунд отличился уже другой форвард — Ник Робертсон. Американцы выиграли вбрасывание и провели быструю атаку, которая привела ко второму голу в ворота россиян.
Nicholas Robertson wastes NO TIME when the puck hits his stick & it's 2-0 ??! #WorldJuniors @usahockey @nickrob2001 pic.twitter.com/3bihMC89Pc— IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2019
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