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США — Россия: американцы забили две шайбы за шесть секунд

22:31
Александр Романов. Фото iihf.com.
Александр Романов. Фото iihf.com.
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Нападающий молодежной сборной США Артур Калиев открыл счет в матче против России. Американцы реализовали большинство.

Тревор Зеграс нашел поперечной передачей Калиева, который в одно касание поразил ворота Амира Мифтахова. Российский вратарь не успел переместиться в другой угол.

Через шесть секунд отличился уже другой форвард — Ник Робертсон. Американцы выиграли вбрасывание и провели быструю атаку, которая привела ко второму голу в ворота россиян.

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