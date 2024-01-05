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Сегодня, 00:34

Сборная США вышла в финал МЧМ без поражений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сборная США обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира со счетом 3:2.

После этой победы американцы остались единственной командой на текущем чемпионате, которая не потерпела ни одного поражения.

На групповом этапе сборная США обыграла Норвегию (4:1), Швейцарию (11;3), Чехию (4:3Б) и Словакию (10:2). В плей-офф американцы оказались сильнее Латвии (7:2) и Финляндии (3:2).

5 января национальная команда Америки встретится со Швецией.

Хоккей
Сборная США по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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