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Сборная России сыграет в белой форме с Канадой в финале МЧМ-2020

18:55
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5 января сборная России выйдет на матч финала молодежного чемпионата мира-2020 против Канады в белой форме, информирует пресс-служба команды. Встреча начнется в 21.00 (мск).

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.

Россия — Канада

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика

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