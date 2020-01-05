Сборная России сыграет в белой форме с Канадой в финале МЧМ-2020
18:55
5 января сборная России выйдет на матч финала молодежного чемпионата мира-2020 против Канады в белой форме, информирует пресс-служба команды. Встреча начнется в 21.00 (мск).
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр.
?? На финал — в белом ??— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020
?#снамироссия pic.twitter.com/VuNssaA8hq
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