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Сборная России открыла счет в матче с Канадой на МЧМ-2020

22:21
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Нападающий сборной России Никита Александров забросил шайбу в ворота канадцев во втором периоде финального матча молодежного чемпионата мира-2020.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика

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Россия vs Канада: как закончится финал МЧМ-2020 по хоккею?
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