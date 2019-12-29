Ртищев боднул американца головой в матче молодежного ЧМ

Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев попытался ударить головой форварда американцев Оливера Вальстрема.

Не самый красивый поступок Ртищева pic.twitter.com/hKmmsX7KDf — Ivan Shitik (@Damassk) December 29, 2019

В конце второго периода драку между ними случилась потасовка. В результате Ртищев боднул своей оппонента головой. Арбитры по итогам эпизода не стали применять к хоккеистам каких-либо наказаний.