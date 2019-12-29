Ртищев боднул американца головой в матче молодежного ЧМ
29 декабря 2019, 23:08
Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев попытался ударить головой форварда американцев Оливера Вальстрема.
Не самый красивый поступок Ртищева pic.twitter.com/hKmmsX7KDf— Ivan Shitik (@Damassk) December 29, 2019
В конце второго периода драку между ними случилась потасовка. В результате Ртищев боднул своей оппонента головой. Арбитры по итогам эпизода не стали применять к хоккеистам каких-либо наказаний.
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