Ротенберг заявил, что перед молодежной сборной России стоит задача выиграть чемпионат мира в Канаде

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что перед молодежной сборной России поставлена цель выиграть чемпионат мира-2022.

«Мы хотели бы, чтобы тренерский штаб в таком же составе поехал на молодежный чемпионат мира, где у нас задача — выиграть только золото. И вся работа будет сводиться к тому, чтобы добиться максимального результата. Для нас очень важно, чтобы у нас были собраны профессионалы и в тренерском штабе, и среди персонала, включая медицинский штаб. У нас собраны лучшие специалисты, чтобы помогать ребятам выигрывать. Мы хотим, чтобы они, когда приезжают из клуба в сборную, показывали более высокий уровень, нежели в клубах. Такую задачу мы себе ставим — чтобы в сборной России было все на самом высоком уровне», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Молодежный ЧМ-2022 пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в одной группе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.