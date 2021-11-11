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Ротенберг заявил, что перед молодежной сборной России стоит задача выиграть чемпионат мира в Канаде

11:15
Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что перед молодежной сборной России поставлена цель выиграть чемпионат мира-2022.

«Мы хотели бы, чтобы тренерский штаб в таком же составе поехал на молодежный чемпионат мира, где у нас задача — выиграть только золото. И вся работа будет сводиться к тому, чтобы добиться максимального результата. Для нас очень важно, чтобы у нас были собраны профессионалы и в тренерском штабе, и среди персонала, включая медицинский штаб. У нас собраны лучшие специалисты, чтобы помогать ребятам выигрывать. Мы хотим, чтобы они, когда приезжают из клуба в сборную, показывали более высокий уровень, нежели в клубах. Такую задачу мы себе ставим — чтобы в сборной России было все на самом высоком уровне», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Молодежный ЧМ-2022 пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в одной группе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12891807

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Иван Торопцев все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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