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Кари Ялонен возглавит молодежную сборную Финляндии

16:20
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Кари Ялонен станет новым главным тренером молодежной сборной Финляндии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Финляндии.

Специалист возглавит команду 1 мая 2022 года, когда истечет срок действия контракта действующего тренера сборной Антти Пеннанена.

Таким образом, на МЧМ-2022 командой будет руководить Пеннанен. Ранее появилась информация, что именно Пеннанен со следующего сезона станет главным тренером «Йокерита».

В мае Ялонен согласился возглавить «Куньлунь», но в июне расторг контракт с клубом.

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Иван Шитик все материалы автора

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