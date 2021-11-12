Кари Ялонен возглавит молодежную сборную Финляндии

Кари Ялонен станет новым главным тренером молодежной сборной Финляндии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Финляндии.

Специалист возглавит команду 1 мая 2022 года, когда истечет срок действия контракта действующего тренера сборной Антти Пеннанена.

Таким образом, на МЧМ-2022 командой будет руководить Пеннанен. Ранее появилась информация, что именно Пеннанен со следующего сезона станет главным тренером «Йокерита».

В мае Ялонен согласился возглавить «Куньлунь», но в июне расторг контракт с клубом.