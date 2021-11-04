Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022: встреча с США утром 1 января

Стало известно расписание матчей сборной России на молодежном чемпионате мира-2022.

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.

27 декабря. Россия — Швеция (00.30 мск);

28 декабря. Россия — Швейцария (00.30 мск);

30 декабря. Словакия — Россия (00.30 мск);

1 января. США — Россия (05.30 мск).

На прошедшем турнире сборная России дошла до полуфинала, где уступила Канаде со счетом 0:5. В матче за третье место россияне проиграли Финляндии — 1:4. Последний раз Россия побеждала на МЧМ в 2011 году.

МЧМ-2022 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 5 января.