Россия сыграет в полуфинале МЧМ с Швецией, США или Финляндией

Пары полуфиналистов по регламенту МЧМ будут составлены не по традиционной сетке плей-офф (по ней мы бы на канадцев), а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Критерии таковы: 1) место в группе, 2) очки, набранные в предварительном раунде, 3) разность шайб в предварительном раунде, 4) заброшенные шайбы в предварительном раунде, 5) посев перед турниром.

С кем в таком случае сыграет Россия?

Победитель пары США — Финляндия при любом раскладе окажется выше команды Валерия Брагина. Рассмотрим другие варианты:

— в случае победы Швеции полуфинальные пары будут выглядеть так: Швеция — Россия, Канада — США/Финляндия

— в случае победы Чехии полуфиналы такие: Канада — Чехия, США/Финляндия — Россия

Таким образом, наша сборная, скорее всего, сыграет с Швецией, менее вероятный вариант — США или Финляндия. А вот с Канадой россияне смогут встретиться только в финале.