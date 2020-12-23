Молодежная сборная России проведет единственную контрольную игру перед стартом чемпионата мира-2021 в Эдмонтоне. Соперник команды Игоря Ларионова — хозяин турнира, молодежная сборная Канады.

Матч Россия — Канада пройдет в Эдмонтоне в ночь с 23 на 24 декабря по московскому времени. Время начала игры — 2.00 (мск).

Прямую трансляцию матча можно будет смотреть на Первом канале — в телеэфире, на сайте и YouTube-канале.

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Сборная России стартует на турнире в ночь на 26 декабря матчем с США. Также ее соперники по группе — Чехия, Австрия и Швеция.

Полностью расписание матчей сборной России и трансляций игр МЧМ-2021 — на нашем сайте.