28 декабря, в субботу, состоится самый ожидаемый матч группового турнира молодежного чемпионата мира — Россия встретятся с Канадой. Игроки нашей молодежки и все соперники по группе B проводят свои игры в городе Острава.

Эта встреча пройдет на стадионе «Острава Арена», и стартовое вбрасывание произойдет в 21.00 по Москве.

«СЭ» проведет прямую трансляцию матча Россия — Канада на МЧМ.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.

Первые матчи для сегодняшних соперников сложились по-разному — Россия уступила Чехии (3:4), а Канада победила США (6:4) и возглавила группу B.

Вместе с Россией и Канадой в группе B играют сборные Канады, США и Германии. Следующую игру россияне проведут 28 декабря против Канады.

Турнирное положение и расписание МЧМ — здесь.