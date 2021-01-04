Сборные России и Канады проведут полуфинал молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в Эдмонтоне в ночь на вторник, 5 января, по московскому времени. Игра начнется в 2.00 (мск).

Букмекеры считают Канаду фаворитом. Коэффициент на победу хозяев МЧМ-2021 в основное время — 1,57, в овертайме или серии буллитов — 1,35. При этом шансы россиян на выигрыш котируются так: 4,60 — в основное время, 3,20 — в овертайме или серии буллитов.

Выше оцениваются шансы канадцев открыть счет — 1,52 против 2,41 у россиян. Такие же коэффициенты на вариант, кто забросит последнюю шайбу. Ставка «Обе команды забьют»: да — 1,15, нет — 4,90.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала МЧМ-2021 сборных России и Канады. В прямом эфире игру можно смотреть на Первом канале (на ТВ, а также онлайн — на этой странице).

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