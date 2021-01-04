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Россия — Канада: статистика матчей молодежки в полуфиналах чемпионата мира

20:00
Россия не побеждала Канаду в полуфинале с МЧМ-2012. Фото AFP
Россия не побеждала Канаду в полуфинале с МЧМ-2012. Фото AFP
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Ночью вторника, 5 января, сборные России и Канады встретятся в полуфинале молодежного чемпионата мира-2021.

Россия вышла в полуфинал МЧМ в 22-й раз, в шестой раз на ее пути к главному матчу турнира стоит Канада. Ранее лишь дважды российской команде удавалось пройти соперника — под руководством Петра Воробьева в 2000 году (3:2) и Валерия Брагина в 2012-м (6:5).

Именно девять лет назад россияне в последний раз пересекались с канадцами на этой стадии. Всего сборная выиграла 13 полуфиналов. Чаще «кленовых листьев» России противостояла только Швеция — семь раз.

Сборная России в полуфиналах МЧМ

Год

Тренер

Соперник

Счет

1996

Игорь Дмитриев

Канада

3:4

1997

Петр Воробьев

Канада

2:3

1998

Петр Воробьев

Чехия

5:1

1999

Геннадий Цыгуров

Словакия

3:2

2000

Петр Воробьев

Канада

3:2

2002

Владимир Плющев

Финляндия

2:1 ОТ

2003

Рафаил Ишматов

Финляндия

4:1

2005

Сергей Герсонский

США

7:2

2006

Сергей Михалев

США

5:1

2007

Евгений Попихин

Швеция

4:2

2008

Сергей Немчинов

Швеция

1:2 ОТ

2009

Сергей Немчинов

Канада

5:6 Б

2011

Валерий Брагин

Швеция

4:3 Б

2012

Валерий Брагин

Канада

6:5

2013

Михаил Варнаков

Швеция

2:3 Б

2014

Михаил Варнаков

Швеция

1:2

2015

Валерий Брагин

Швеция

4:1

2016

Валерий Брагин

США

2:1

2017

Валерий Брагин

США

3:4 Б

2019

Валерий Брагин

США

1:2

2020

Валерий Брагин

Швеция

5:4 ОТ

Российская и канадская молодежки сыграют между собой в 28-й раз на МЧМ. При этом в плей-офф у них 17 матчей (полный расклад на этой странице).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала МЧМ-2021 Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января (мск).

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

(Денис Аль-Юсифи)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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