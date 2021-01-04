Ночью вторника, 5 января, сборные России и Канады встретятся в полуфинале молодежного чемпионата мира-2021.

Россия вышла в полуфинал МЧМ в 22-й раз, в шестой раз на ее пути к главному матчу турнира стоит Канада. Ранее лишь дважды российской команде удавалось пройти соперника — под руководством Петра Воробьева в 2000 году (3:2) и Валерия Брагина в 2012-м (6:5).

Именно девять лет назад россияне в последний раз пересекались с канадцами на этой стадии. Всего сборная выиграла 13 полуфиналов. Чаще «кленовых листьев» России противостояла только Швеция — семь раз.

Сборная России в полуфиналах МЧМ

Год Тренер Соперник Счет 1996 Игорь Дмитриев Канада 3:4 1997 Петр Воробьев Канада 2:3 1998 Петр Воробьев Чехия 5:1 1999 Геннадий Цыгуров Словакия 3:2 2000 Петр Воробьев Канада 3:2 2002 Владимир Плющев Финляндия 2:1 ОТ 2003 Рафаил Ишматов Финляндия 4:1 2005 Сергей Герсонский США 7:2 2006 Сергей Михалев США 5:1 2007 Евгений Попихин Швеция 4:2 2008 Сергей Немчинов Швеция 1:2 ОТ 2009 Сергей Немчинов Канада 5:6 Б 2011 Валерий Брагин Швеция 4:3 Б 2012 Валерий Брагин Канада 6:5 2013 Михаил Варнаков Швеция 2:3 Б 2014 Михаил Варнаков Швеция 1:2 2015 Валерий Брагин Швеция 4:1 2016 Валерий Брагин США 2:1 2017 Валерий Брагин США 3:4 Б 2019 Валерий Брагин США 1:2 2020 Валерий Брагин Швеция 5:4 ОТ

Российская и канадская молодежки сыграют между собой в 28-й раз на МЧМ. При этом в плей-офф у них 17 матчей (полный расклад на этой странице).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала МЧМ-2021 Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января (мск).

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

(Денис Аль-Юсифи)