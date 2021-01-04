Россия — Канада: статистика матчей молодежки в полуфиналах чемпионата мира
Ночью вторника, 5 января, сборные России и Канады встретятся в полуфинале молодежного чемпионата мира-2021.
Россия вышла в полуфинал МЧМ в 22-й раз, в шестой раз на ее пути к главному матчу турнира стоит Канада. Ранее лишь дважды российской команде удавалось пройти соперника — под руководством Петра Воробьева в 2000 году (3:2) и Валерия Брагина в 2012-м (6:5).
Именно девять лет назад россияне в последний раз пересекались с канадцами на этой стадии. Всего сборная выиграла 13 полуфиналов. Чаще «кленовых листьев» России противостояла только Швеция — семь раз.
Сборная России в полуфиналах МЧМ
|
Год
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Игорь Дмитриев
|
Канада
|
3:4
|
1997
|
Петр Воробьев
|
Канада
|
2:3
|
1998
|
Петр Воробьев
|
Чехия
|
5:1
|
1999
|
Геннадий Цыгуров
|
Словакия
|
3:2
|
2000
|
Петр Воробьев
|
Канада
|
3:2
|
2002
|
Владимир Плющев
|
Финляндия
|
2:1 ОТ
|
2003
|
Рафаил Ишматов
|
Финляндия
|
4:1
|
2005
|
Сергей Герсонский
|
США
|
7:2
|
2006
|
Сергей Михалев
|
США
|
5:1
|
2007
|
Евгений Попихин
|
Швеция
|
4:2
|
2008
|
Сергей Немчинов
|
Швеция
|
1:2 ОТ
|
2009
|
Сергей Немчинов
|
Канада
|
5:6 Б
|
2011
|
Валерий Брагин
|
Швеция
|
4:3 Б
|
2012
|
Валерий Брагин
|
Канада
|
6:5
|
2013
|
Михаил Варнаков
|
Швеция
|
2:3 Б
|
2014
|
Михаил Варнаков
|
Швеция
|
1:2
|
2015
|
Валерий Брагин
|
Швеция
|
4:1
|
2016
|
Валерий Брагин
|
США
|
2:1
|
2017
|
Валерий Брагин
|
США
|
3:4 Б
|
2019
|
Валерий Брагин
|
США
|
1:2
|
2020
|
Валерий Брагин
|
Швеция
|
5:4 ОТ
Российская и канадская молодежки сыграют между собой в 28-й раз на МЧМ. При этом в плей-офф у них 17 матчей (полный расклад на этой странице).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала МЧМ-2021 Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января (мск).
Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.
(Денис Аль-Юсифи)
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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