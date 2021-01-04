Сегодня ночью сборная России проведет свой 28-й матч против Канады на молодежном чемпионате мира. В этом противостоянии перевес на стороне североамериканцев — они брали верх в 14 встречах, тогда как российская команда праздновала успех в 12 играх, еще один раз была зафиксирована ничья.

В плей-офф молодежного чемпионата мира Россия и Канада играли друг с другом 17 раз: однажды — в 1/4 финала, пять раз — в полуфинале, дважды — в матче за 3-е место и больше всего, девять раз — в финале. Здесь уже чаще побеждали россияне: девять побед против восьми. Но пять из этих восьми поражений российской сборной пришлись на решающие матчи турнира.

Одержать победу в своем первом матче против канадцев на МЧМ во главе сборной удалось только Рафаилу Ишматову — в финале 2003 года его команда выиграла 3:2.

Сборная России против Канады на МЧМ

Год Тренер Стадия Счет 1993 Юрий Моисеев Гр.турнир 1:9 1994 Геннадий Цыгуров Гр.турнир 3:3 1995 Игорь Дмитриев Гр.турнир 5:8 1996 Игорь Дмитриев 1/2 финала 3:4 1997 Петр Воробьев 1/2 финала 2:3 1998 Петр Воробьев 1/4 финала 2:1 1999 Геннадий Цыгуров Финал 3:2 ОТ 2000 Петр Воробьев 1/2 финала 3:2 2001 Петр Воробьев Гр.турнир 3:1 2002 Владимир Плющев Гр.турнир 2:5 2002 Владимир Плющев Финал 5:4 2003 Рафаил Ишматов Финал 3:2 2005 Сергей Герсонский Финал 1:6 2006 Сергей Михалев Финал 0:5 2007 Евгений Попихин Финал 2:4 2009 Сергей Немчинов 1/2 финала 5:6 Б 2011 Валерий Брагин Гр.турнир 3:6 2011 Валерий Брагин Финал 5:3 2012 Валерий Брагин 1/2 финала 6:5 2013 Михаил Варнаков Гр.турнир 1:4 2013 Михаил Варнаков Матч за 3-е место 6:5 ОТ 2014 Михаил Варнаков Матч за 3-е место 2:1 2015 Валерий Брагин Финал 4:5 2017 Валерий Брагин Гр.турнир 3:5 2019 Валерий Брагин Гр.турнир 2:1 2020 Валерий Брагин Гр.турнир 6:0 2020 Валерий Брагин Финал 3:4

Итого: +12=1-14, шайбы 84-104.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала МЧМ-2021 Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января (мск).

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

(Денис Аль-Юсифи)