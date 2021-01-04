Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Россия — Канада: статистика матчей сборных на молодежном чемпионате мира

19:00
Россия vs Канада: новая встреча на МЧМ. Фото AFP
Россия vs Канада: новая встреча на МЧМ. Фото AFP
Теги:

Сегодня ночью сборная России проведет свой 28-й матч против Канады на молодежном чемпионате мира. В этом противостоянии перевес на стороне североамериканцев — они брали верх в 14 встречах, тогда как российская команда праздновала успех в 12 играх, еще один раз была зафиксирована ничья.

В плей-офф молодежного чемпионата мира Россия и Канада играли друг с другом 17 раз: однажды — в 1/4 финала, пять раз — в полуфинале, дважды — в матче за 3-е место и больше всего, девять раз — в финале. Здесь уже чаще побеждали россияне: девять побед против восьми. Но пять из этих восьми поражений российской сборной пришлись на решающие матчи турнира.

Одержать победу в своем первом матче против канадцев на МЧМ во главе сборной удалось только Рафаилу Ишматову — в финале 2003 года его команда выиграла 3:2.

Сборная России против Канады на МЧМ

Год

Тренер

Стадия

Счет

1993

Юрий Моисеев

Гр.турнир

1:9

1994

Геннадий Цыгуров

Гр.турнир

3:3

1995

Игорь Дмитриев

Гр.турнир

5:8

1996

Игорь Дмитриев

1/2 финала

3:4

1997

Петр Воробьев

1/2 финала

2:3

1998

Петр Воробьев

1/4 финала

2:1

1999

Геннадий Цыгуров

Финал

3:2 ОТ

2000

Петр Воробьев

1/2 финала

3:2

2001

Петр Воробьев

Гр.турнир

3:1

2002

Владимир Плющев

Гр.турнир

2:5

2002

Владимир Плющев

Финал

5:4

2003

Рафаил Ишматов

Финал

3:2

2005

Сергей Герсонский

Финал

1:6

2006

Сергей Михалев

Финал

0:5

2007

Евгений Попихин

Финал

2:4

2009

Сергей Немчинов

1/2 финала

5:6 Б

2011

Валерий Брагин

Гр.турнир

3:6

2011

Валерий Брагин

Финал

5:3

2012

Валерий Брагин

1/2 финала

6:5

2013

Михаил Варнаков

Гр.турнир

1:4

2013

Михаил Варнаков

Матч за 3-е место

6:5 ОТ

2014

Михаил Варнаков

Матч за 3-е место

2:1

2015

Валерий Брагин

Финал

4:5

2017

Валерий Брагин

Гр.турнир

3:5

2019

Валерий Брагин

Гр.турнир

2:1

2020

Валерий Брагин

Гр.турнир

6:0

2020

Валерий Брагин

Финал

3:4

Итого: +12=1-14, шайбы 84-104.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала МЧМ-2021 Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января (мск).

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

(Денис Аль-Юсифи)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 13377
Все опросы
Как закончится полуфинал МЧМ-2021 Канада — Россия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир