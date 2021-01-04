Россия — Канада: статистика матчей сборных на молодежном чемпионате мира
Сегодня ночью сборная России проведет свой 28-й матч против Канады на молодежном чемпионате мира. В этом противостоянии перевес на стороне североамериканцев — они брали верх в 14 встречах, тогда как российская команда праздновала успех в 12 играх, еще один раз была зафиксирована ничья.
В плей-офф молодежного чемпионата мира Россия и Канада играли друг с другом 17 раз: однажды — в 1/4 финала, пять раз — в полуфинале, дважды — в матче за 3-е место и больше всего, девять раз — в финале. Здесь уже чаще побеждали россияне: девять побед против восьми. Но пять из этих восьми поражений российской сборной пришлись на решающие матчи турнира.
Одержать победу в своем первом матче против канадцев на МЧМ во главе сборной удалось только Рафаилу Ишматову — в финале 2003 года его команда выиграла 3:2.
Сборная России против Канады на МЧМ
|
Год
|
Тренер
|
Стадия
|
Счет
|
1993
|
Юрий Моисеев
|
Гр.турнир
|
1:9
|
1994
|
Геннадий Цыгуров
|
Гр.турнир
|
3:3
|
1995
|
Игорь Дмитриев
|
Гр.турнир
|
5:8
|
1996
|
Игорь Дмитриев
|
1/2 финала
|
3:4
|
1997
|
Петр Воробьев
|
1/2 финала
|
2:3
|
1998
|
Петр Воробьев
|
1/4 финала
|
2:1
|
1999
|
Геннадий Цыгуров
|
Финал
|
3:2 ОТ
|
2000
|
Петр Воробьев
|
1/2 финала
|
3:2
|
2001
|
Петр Воробьев
|
Гр.турнир
|
3:1
|
2002
|
Владимир Плющев
|
Гр.турнир
|
2:5
|
2002
|
Владимир Плющев
|
Финал
|
5:4
|
2003
|
Рафаил Ишматов
|
Финал
|
3:2
|
2005
|
Сергей Герсонский
|
Финал
|
1:6
|
2006
|
Сергей Михалев
|
Финал
|
0:5
|
2007
|
Евгений Попихин
|
Финал
|
2:4
|
2009
|
Сергей Немчинов
|
1/2 финала
|
5:6 Б
|
2011
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
3:6
|
2011
|
Валерий Брагин
|
Финал
|
5:3
|
2012
|
Валерий Брагин
|
1/2 финала
|
6:5
|
2013
|
Михаил Варнаков
|
Гр.турнир
|
1:4
|
2013
|
Михаил Варнаков
|
Матч за 3-е место
|
6:5 ОТ
|
2014
|
Михаил Варнаков
|
Матч за 3-е место
|
2:1
|
2015
|
Валерий Брагин
|
Финал
|
4:5
|
2017
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
3:5
|
2019
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
2:1
|
2020
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
6:0
|
2020
|
Валерий Брагин
|
Финал
|
3:4
Итого: +12=1-14, шайбы 84-104.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала МЧМ-2021 Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января (мск).
Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.
(Денис Аль-Юсифи)
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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