Сборная России сыграет против Германии в 1/4 финала МЧМ-2021
08:01
Команда США переиграла Швецию в заключительном матче групповой стадии молодежного чемпионата мира (4:0). Американцы заняли первое место в группе B, обойдя сборную России.
Таким образом, в 1/4 финала МЧМ команда Игоря Ларионова сыграет против Германии, занявшей третье место в другой группе. Американцы встретятся со Словакией, ставшей четвертой.
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