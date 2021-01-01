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Сборная России сыграет против Германии в 1/4 финала МЧМ-2021

08:01
Сборная России на МЧМ-2021. Фото IIHF
Сборная России на МЧМ-2021. Фото IIHF
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Команда США переиграла Швецию в заключительном матче групповой стадии молодежного чемпионата мира (4:0). Американцы заняли первое место в группе B, обойдя сборную России.

Таким образом, в 1/4 финала МЧМ команда Игоря Ларионова сыграет против Германии, занявшей третье место в другой группе. Американцы встретятся со Словакией, ставшей четвертой.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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