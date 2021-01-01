Сборная России сыграет против Германии в 1/4 финала МЧМ-2021

Команда США переиграла Швецию в заключительном матче групповой стадии молодежного чемпионата мира (4:0). Американцы заняли первое место в группе B, обойдя сборную России.

Таким образом, в 1/4 финала МЧМ команда Игоря Ларионова сыграет против Германии, занявшей третье место в другой группе. Американцы встретятся со Словакией, ставшей четвертой.