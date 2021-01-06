Россия проиграла Финляндии в матче за третье место на МЧМ

В матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Финляндии обыграла команду России (4:1).

Россияне открыли счет благодаря голу Ильи Сафонова. Финны ответили шайбами Антона Лунделла (дважды), Микко Петмана и Юусо Пярссинена.

Таким образом, россияне заняли четвертое место и остались без медалей. Финны завоевали бронзу. Турнир проходит в Эдмонтоне (Канада). Сегодня также состоится финальный матч между сборными Канады и США. Начало в 05.30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира

Матч за третье место

Финляндия U20 — Россия U20 — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Сафонов — 2 (Грошев), 6:03 — 0:1. Лунделл — 5 (Ниемеля, Мянтюкиви), 25:05 — 1:1. Петман — 1 (Виро, Хелениус), 41:13 — 2:1. Лунделл — 6 (п.в.), 58:32 — 3:1. Пярссинен — 2 (п.в., Пюхтия), 59:47 — 4:1.

Вратари: Пииройнен — Аскаров (58:05 — 58:32, 59:00 — 59:47).

Штраф: 4 — 6.

Судьи: Ковальски, Кэмпбелл.

6 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс»