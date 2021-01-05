Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала поражение сборной России от Канады (0:5) в полуфинале молодежного чемпионата мира.

«Если говорить о реформе в хоккее, то она должна быть, не потому что мы продули один матч. Это должно выражаться по-другому. У нас есть государственная программа развития хоккея, которая была принята в прошлом году. Если вы думаете, что принятые решения того года должны давать результат, то это наивность. У нас есть федеральная программа хоккея и футбола с выделением средств, и строительством спортивных объектов.

Я на юниорские соревнования не смотрю. Делать оценки можно только по чемпионату мира, Олимпийским играм, чемпионату России и Европы. Это четыре соревнования, на которые нужно реагировать. Поражение от Канады — это оплеуха, но разве это первая оплеуха? Поднимите историю.

Какой это позор? А то у нас все время есть два полюса: северный и южный. Нет нормальной оценки, почему это произошло. А сидеть у телевизора, когда уже десять дней никто не работает, и кричать, что это позор... Пойдите сами попробуйте", — сказала Роднина.

(Владислав Флегонтов)