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Роднина — о разгроме России на МЧМ: «Сидеть у телевизора и кричать, что это позор... Пойдите сами попробуйте»

11:25
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала поражение сборной России от Канады (0:5) в полуфинале молодежного чемпионата мира.

5&nbsp;января. Эдмонтон. Канада&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 5:0. Канадцы забрасывают вторую шайбу в&nbsp;ворота России.И вина Ларионова, и беда. Эта сборная не могла стать Красной машиной — но тренер не был готов сыграть проще

«Если говорить о реформе в хоккее, то она должна быть, не потому что мы продули один матч. Это должно выражаться по-другому. У нас есть государственная программа развития хоккея, которая была принята в прошлом году. Если вы думаете, что принятые решения того года должны давать результат, то это наивность. У нас есть федеральная программа хоккея и футбола с выделением средств, и строительством спортивных объектов.

Я на юниорские соревнования не смотрю. Делать оценки можно только по чемпионату мира, Олимпийским играм, чемпионату России и Европы. Это четыре соревнования, на которые нужно реагировать. Поражение от Канады — это оплеуха, но разве это первая оплеуха? Поднимите историю.

Какой это позор? А то у нас все время есть два полюса: северный и южный. Нет нормальной оценки, почему это произошло. А сидеть у телевизора, когда уже десять дней никто не работает, и кричать, что это позор... Пойдите сами попробуйте", — сказала Роднина.

(Владислав Флегонтов)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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