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Рижское «Динамо» с минимальным счетом победило «Барыс»

20:13
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В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало «Барыс». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Кирилл Слепец.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Слепец — 3, 12:34 — 1:0.

Вратари: Ворис — Паскуале (58:07).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 24 (10+4+10) — 25 (6+12+7).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

4 января. Рига. «Арена Рига». 7154 зрителя.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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