Рижское «Динамо» с минимальным счетом победило «Барыс»
20:13
В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало «Барыс». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Кирилл Слепец.
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«Динамо» (Рига) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Слепец — 3, 12:34 — 1:0.
Вратари: Ворис — Паскуале (58:07).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 24 (10+4+10) — 25 (6+12+7).
Судьи: Кулаков, Сергеев.
4 января. Рига. «Арена Рига». 7154 зрителя.
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