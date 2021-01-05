Разин поддержал Ларионова после разгрома от Канады

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поддержал наставника молодежной сборной России Игоря Ларионова после поражения от Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

«Как бы ни сложилась завтрашняя игра за третье место, Игорь Николаевич, оставайся работать в России. Большой профессионал, умнейший человек, неприкасаемый авторитет, трудяга и так далее. Ты способен принести много пользы нашему хоккею. Решение стать тренером и внедрять свои идеи напрямую в этот вид спорта — дорогого стоит.



Рисковать своей фамилией после неудач, вместо того, чтобы за счет нее получать дивиденды, играя в хоккей по выходным с «большими» людьми не все способны. Я не осуждаю людей, играющих в хоккей с «большими» людьми. Они заслужили это своим тяжелым хоккейным прошлым. Спасибо «большим» людям, что они любят и играют в хоккей с ветеранами, и дают им продлить молодость.



Решение ФХР послать молодежную сборную на взрослый этап Евротура в Финляндию было гениальным, но без Игоря Ларионова, я думаю, оно не было бы принято. Игорь Николаевич, побольше новых идей, и удачи на тренерском мостике!», — написал у себя в Instagram Разин.

Сборная России проведет матч за третье место на МЧМ-2021 против Финляндии в ночь с 5 на 6 января. Начало встречи — в 1.30 (мск).