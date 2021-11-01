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Молодежная сборная России по хоккею отправится на ЧМ в Канаду в середине декабря

12:37
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Главный тренер молодежной сборной России Олег Браташ рассказал, когда команда вылетит в Канаду на чемпиона мира.

«В начале декабря начинаем подготовку в Новогорске, в середине месяца вылетаем в Канаду. Планируются товарищеские матчи, но точные даты я пока не могу сказать. Для тех ребят, кто по возрасту еще может ехать на чемпионат мира, это будет скоре не репетиция, а этап подготовки и проверки в матчах с серьезным соперником.

Мы общались несколько раз с Жамновым, и он свои пожелания высказал на счет игроков, которые являются кандидатами в национальную сборную. Он просил их задействовать и проверить на Кубке Карьяла", — сказал Браташ ТАСС.

Кубок Карьяла будет проводиться с 11 по 14 ноября в Хельсинки. В нем сыграют сборные из России, Чехии, Финляндии и Швейцарии.

Предварительный этап молодежного ЧМ-2022 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января. Российская сборная сыграет в группе A с командами из США, Швеции, Швейцарии и Словакии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12816235

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