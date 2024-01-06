Президент ИИХФ о победе США на МЧМ-2024: «Лучшая команда»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» подвел итоги молодежного чемпионата мира 2024.

В финальном матче американцы обыграли команду Швеции со счетом 6:2.

«Победила лучшая команда. Мы увидели много интересных матчей. Было несколько сюрпризов. Много людей на трибунах, действительно хорошая организация, атмосфера чемпионата мира!», — сказал Тардиф «СЭ».

Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира в шестой раз в истории. Шведы в 12-й раз стали серебряными призерами турнира.

В матче за третье место на МЧМ-2024 Чехия со счетом 8:5 победила Финляндию.