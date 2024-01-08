Глава ФХР Третьяк считает: Россия дошла бы до финала МЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк порассуждал о том, как сборная России могла бы выступить на молодежном чемпионате мира.

«Мое личное мнение, если бы наша команда участвовала в турнире, то точно дошла бы до финала. У нас сильные ребята, есть звезды, которые могли показать отличный хоккей», — цитирует Третьяка РИА «Новости».

Молодежный чемпионат мира проходил в Гетеборге (Швеция) с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Победителем МЧМ стала сборная США, обыгравшая в финале хозяев турнира (6:2). В матче за третье место Чехия одержала победу над Финляндией (8:5).